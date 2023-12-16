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Выловил рыбы почти на 270 тысяч — на Одесчине осудили браконьера

16 декабря 2023 14:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Выловил рыбы почти на 270 тысяч — на Одесчине осудили браконьера
Изъятая рыба. Фото: ГУНП В Одесской области
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области мужчину признали виновным в незаконном вылове рыбы. Его приговорили к ограничению свободы, также браконьер должен возместить ущерб государству.

Об этом сообщили на сайте ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

Житель Белгорода-Днестровского района получил обвинительный приговор суда по факту браконьерства в Будацком лимане. Злоумышленник ловил рыбу без разрешительных документов и использовал запрещенное орудие ловли. Нарушитель был обнаружен во время совместного рейда полицейских и морской охраны.

Какой ущерб нанес браконьер

Во время проведения экспертизы правоохранители определили, что нанесенный ущерб государству составляет почти 270 тысяч гривен.

Какое наказание за браконьерство

Суд вынес приговор, назначив обвиняемому на 1 год 6 месяцев ограничение свободы и испытательный срок на 1 год. В этот период человек должен соблюдать условия, такие как регулярная регистрация и сообщения об изменениях.

Другие случаи браконьерства на Одесчине

Напомним, в Одесской области полицейские разоблачили мужчину, который занимался незаконным отловом рыбы на озере Ялпуг. Правонарушитель своими действиями нанес государству ущерб в 300 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Одесской области на Шаболатском лимане стражи порядка обнаружили браконьерские сетки с кефалью. Часть рыбы удалось спасти, однако предварительно государство понесло убытки более чем в 50 тысяч гривен.

Добавим, что в течение ноября браконьеры в Одесской области нанесли рыбному хозяйству ущерб более чем на 1,5 миллиона гривен. В общей сложности инспекторы зафиксировали 43 случая нарушений.

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