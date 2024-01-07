Наловили рыбы на полтора миллиона — на Одесчине задержали браконьеров

Изъятая рыба. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

В Одесской области правоохранители задержали двух мужчин за незаконный лов рыбы. Браконьеры успели нанести ущерб рыбным запасам Украины на полтора миллиона гривен.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

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Нарушители вылавливали рыбу на озере Кугурлуй в селе Новосельское Измаильского района. Для своего "дела" они использовали

деревянную лодку и запрещенные сети. Всего у них их было 15 штук.

Сколько успели выловить

В общей сложности правонарушители выловили почти 273 килограмма рыбы, в том числе:

карась (110 кг),

толстолоб (55 кг),

сазан молодняк (25 кг),

лещ (8 кг),

судак молодняк (0.8 кг),

окунь (52 кг),

щука (8 кг),

тарань (10 кг),

белый амур (4 кг).

Общий ущерб рыбным запасам Украины оценивается почти в 1,5 млн гривен.

Другие случаи браконьерства в Одесской области

Напомним, в Одесской области мужчину признали виновным в незаконном вылове рыбы. Его приговорили к ограничению свободы, также браконьер должен возместить ущерб государству.

Также мы писали, что в Одесской области полицейские разоблачили мужчину, который занимался незаконным выловом рыбы на озере Ялпуг. Правонарушитель своими действиями нанес государству ущерб в 300 тысяч гривен.

Добавим, в Одесской области на Шаболатском лимане стражи порядка обнаружили браконьерские сетки с кефалью. Часть рыбы удалось спасти, однако предварительно государство понесло убытки более чем на 50 тысяч гривен.