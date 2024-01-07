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Наловили рыбы на полтора миллиона — на Одесчине задержали браконьеров

7 января 2024 13:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Наловили рыбы на полтора миллиона — на Одесчине задержали браконьеров
Изъятая рыба. Фото: Одесский рыбоохранный патруль
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области правоохранители задержали двух мужчин за незаконный лов рыбы. Браконьеры успели нанести ущерб рыбным запасам Украины на полтора миллиона гривен.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

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Нарушители вылавливали рыбу на озере Кугурлуй в селе Новосельское Измаильского района. Для своего "дела" они использовали
деревянную лодку и запрещенные сети. Всего у них их было 15 штук.

Сколько успели выловить

В общей сложности правонарушители выловили почти 273 килограмма рыбы, в том числе:

  • карась (110 кг),
  • толстолоб (55 кг),
  • сазан молодняк (25 кг),
  • лещ (8 кг),
  • судак молодняк (0.8 кг),
  • окунь (52 кг),
  • щука (8 кг),
  • тарань (10 кг),
  • белый амур (4 кг).

Общий ущерб рыбным запасам Украины оценивается почти в 1,5 млн гривен.

Другие случаи браконьерства в Одесской области

Напомним, в Одесской области мужчину признали виновным в незаконном вылове рыбы. Его приговорили к ограничению свободы, также браконьер должен возместить ущерб государству.

Также мы писали, что в Одесской области полицейские разоблачили мужчину, который занимался незаконным выловом рыбы на озере Ялпуг. Правонарушитель своими действиями нанес государству ущерб в 300 тысяч гривен.

Добавим, в Одесской области на Шаболатском лимане стражи порядка обнаружили браконьерские сетки с кефалью. Часть рыбы удалось спасти, однако предварительно государство понесло убытки более чем на 50 тысяч гривен.

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