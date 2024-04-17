Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Наловив на мільйон гривень — на Одещині викрили чергового браконьєра arrow

Наловив на мільйон гривень — на Одещині викрили чергового браконьєра

17 квітня 2024 16:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Наловив на мільйон гривень — на Одещині викрили чергового браконьєра
Інспектори затримали браконьєра на Одещині. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного регіону
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області інспектори викрили браконьєра, що здійснював вилов риби з протоки поблизу річки Турунчук. Чоловік завдав збитків державі на понад мільйон гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного регіону.

Читайте також:

Деталі злочину

На єрику, який з’єднує річку Турунчук та озеро Путрине, в районі села Троїцьке на Одещині порушник виловив 709 особин риби. Серед улову були карасі, лящі, сазані, щуки та судаку. Сума збитків, які браконьєр завдав державі, складає понад мільйон гривень.  Усю рибу та знаряддя лову у порушника вилучили інспектори. 

Що загрожує

Чоловік отримав протокол про адміністративне правопорушення згідно ч. 4 ст. 85 КУпАП. Йому загрожує накладання штрафу на суму всього лише до 680 гривень. 

Нерестова заборона

Нагадаємо, що з 1 квітня стартувала заборона на любительський та промисловий вилов риби. Правило, пов'язане із періодом нересту риби на водоймах Одеської області, чинне до 31 липня.

Випадки браконьєрства на Одещині

Ми раніше писали, що порушники вирішили порибалити з вод Дністровського лиману, що в Одеській області, попри діючу заборону у регіоні. Своїми діями вони завдали збитків на суму понад 200 тисяч гривень, за що їм загрожує покарання від штрафу до обмеження волі.

Також ми повідомляли,  що чоловік виловлював рибу з річки Турунчук в Одеській області, де його помітили інспектори. Браконьєр зміг виловити понад 400 карасів загальною вагою 50 кілограмів.

Одеса
штраф
річки
Одеська область
вилов риби
браконьєри
Новини Одеси
заборона
риба
риболовля

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість