Наловив на мільйон гривень — на Одещині викрили чергового браконьєра

Інспектори затримали браконьєра на Одещині. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного регіону

В Одеській області інспектори викрили браконьєра, що здійснював вилов риби з протоки поблизу річки Турунчук. Чоловік завдав збитків державі на понад мільйон гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного регіону.

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Деталі злочину

На єрику, який з’єднує річку Турунчук та озеро Путрине, в районі села Троїцьке на Одещині порушник виловив 709 особин риби. Серед улову були карасі, лящі, сазані, щуки та судаку. Сума збитків, які браконьєр завдав державі, складає понад мільйон гривень. Усю рибу та знаряддя лову у порушника вилучили інспектори.

Що загрожує

Чоловік отримав протокол про адміністративне правопорушення згідно ч. 4 ст. 85 КУпАП. Йому загрожує накладання штрафу на суму всього лише до 680 гривень.

Нерестова заборона

Нагадаємо, що з 1 квітня стартувала заборона на любительський та промисловий вилов риби. Правило, пов'язане із періодом нересту риби на водоймах Одеської області, чинне до 31 липня.

Випадки браконьєрства на Одещині

Ми раніше писали, що порушники вирішили порибалити з вод Дністровського лиману, що в Одеській області, попри діючу заборону у регіоні. Своїми діями вони завдали збитків на суму понад 200 тисяч гривень, за що їм загрожує покарання від штрафу до обмеження волі.

Також ми повідомляли, що чоловік виловлював рибу з річки Турунчук в Одеській області, де його помітили інспектори. Браконьєр зміг виловити понад 400 карасів загальною вагою 50 кілограмів.