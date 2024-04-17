Наловил на миллион гривен — в Одесской области разоблачили очередного браконьера

Инспекторы задержали браконьера в Одесской области. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного региона

В Одесской области инспекторы разоблачили браконьера, совершавшего вылов рыбы из пролива вблизи реки Турунчук. Мужчина нанес ущерб государству более чем на миллион гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного региона.

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Детали преступления

На иерику, соединяющую реку Турунчук и озеро Путрино, в районе села Троицкое в Одесской области нарушитель выловил 709 особей рыбы. Среди улова были караси, лещи, сазани, щуки и судаки. Сумма ущерба, который браконьер нанес государству, составляет более миллиона гривен. Всю рыбу и орудие ловли у нарушителя изъяли инспекторы.

Что угрожает

Мужчина получил протокол об административном правонарушении согласно ч. 4 ст. 85 КУоАП. Ему грозит наложение штрафа на сумму всего до 680 гривен.

Нерестовый запрет

Напомним, что с 1 апреля стартовал запрет на любительский и промышленный лов рыбы. Правило, связанное с периодом нереста рыбы на водоемах Одесской области, действует до 31 июля.

Случаи браконьерства в Одесской области

Мы ранее писали, что нарушители решили порыбачить из вод Днестровского лимана в Одесской области, несмотря на действующий запрет в регионе. Своими действиями они нанесли ущерб на сумму более 200 тысяч гривен, за что им грозит наказание от штрафа до ограничения свободы.

Также мы сообщали, что мужчина вылавливал рыбу из реки Турунчук в Одесской области, где был замечен инспекторами. Браконьер смог выловить более 400 карасей общим весом 50 килограммов.