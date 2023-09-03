Скільки на Одещині затримали ухилянтів

Ухилянтів затримали на кордоні. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

За минулий тиждень прикордонники Ізмаїльського загону Одеської області затримали сімох ухилянтів. Чоловіки призовного віку намагалися незаконно перейти українсько-молдовський кордон та втекти до сусідньої країни.

Про це повідомили в Ізмаїльському прикордонному загоні.

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За інформацією прикордонників, чоловіки були з різних регіонів України, зокрема з Одеської, Кіровоградської, Сумської, Харківської та Запорізької областей.

"Майже усі спроби подолати державний кордон порушниками відбувались вночі, проте особовий Державної прикордонної служби України завдяки впровадженню та використання сучасних видів технічних засобів забезпечує надійний захист кордону", — йдеться у повідомленні відомства.

Яке покарання загрожує

Наразі всіх правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Їм загрожує штраф до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Інші спроби перетнути державний кордон

В Одеській області виявили правопорушників, які намагалися виїхати до Молдови. Прикордонники затримали учасників схеми, які займалися незаконним перетином військовозобов'язаних через кордон.

Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала чергову схему, завдяки якій чоловіки призовного віку ухилялися від мобілізації. Працівник одного з військкоматів в Одеській області вимагав з призовників гроші за те, щоб "відкосити" від служби.