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Пытались бежать в Молдову: сколько уклонистов задержали на Одесчине за неделю

3 сентября 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сколько в Одесской области задержали ухилянцев
Уклонистов задержали на границе. Фото: Измаильский пограничный отряд
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

За минувшую неделю пограничники Измаильского отряда Одесской области задержали семь уклонистов. Мужчины призывного возраста пытались незаконно перейти украинско-молдавскую границу и бежать в соседнюю страну.

Об этом сообщили в Измаильском пограничном отряде.

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По информации пограничников, мужчины были из разных регионов Украины, в частности, из Одесской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Запорожской областей.

"Почти все попытки преодолеть государственную границу нарушителями происходили ночью, однако личной Государственной пограничной службы Украины благодаря внедрению и использованию современных видов технических средств обеспечивает надежную защиту границы", — говорится в сообщении ведомства.

Какое наказание грозит

В настоящее время все правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Им грозит штраф до восьмисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Другие попытки пересечь государственную границу

В Одесской области обнаружили правонарушителей, пытавшихся уехать в Молдову. Пограничники задержали участников схемы, занимавшихся незаконным пересечением военнообязанных через границу.

Напомним, Служба безопасности Украины заблокировала очередную схему, благодаря которой мужчины призывного возраста уклонялись от мобилизации. Работник одного из военкоматов в Одесской области требовал с молодых людей деньги за то, чтобы "откосить" от службы.

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