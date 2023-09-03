Сколько в Одесской области задержали ухилянцев

Уклонистов задержали на границе. Фото: Измаильский пограничный отряд

За минувшую неделю пограничники Измаильского отряда Одесской области задержали семь уклонистов. Мужчины призывного возраста пытались незаконно перейти украинско-молдавскую границу и бежать в соседнюю страну.

Об этом сообщили в Измаильском пограничном отряде.

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По информации пограничников, мужчины были из разных регионов Украины, в частности, из Одесской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Запорожской областей.

"Почти все попытки преодолеть государственную границу нарушителями происходили ночью, однако личной Государственной пограничной службы Украины благодаря внедрению и использованию современных видов технических средств обеспечивает надежную защиту границы", — говорится в сообщении ведомства.

Какое наказание грозит

В настоящее время все правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Им грозит штраф до восьмисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Другие попытки пересечь государственную границу

В Одесской области обнаружили правонарушителей, пытавшихся уехать в Молдову. Пограничники задержали участников схемы, занимавшихся незаконным пересечением военнообязанных через границу.

Напомним, Служба безопасности Украины заблокировала очередную схему, благодаря которой мужчины призывного возраста уклонялись от мобилизации. Работник одного из военкоматов в Одесской области требовал с молодых людей деньги за то, чтобы "откосить" от службы.