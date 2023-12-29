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Намагався втекти голяка за кордон — на Одещині затримали порушника

29 грудня 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Намагався втекти голяка за кордон — на Одещині затримали порушника
Голий втікач. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області прикордонники затримали чоловіка призовного віку, який намагався втекти з України. Молодик хотів потрапити до так званого Придністровʼя повністю оголеним. 

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Деталі затримання

Прикордонники Подільського району неподалік від державного КПП за допомогою дрона з тепловізором помітили оголеного чоловіка, який пробирався до сусідньої держави. Його місцезнаходження швидко встановили та затримали. Порушником виявився 22-річний житель Донецької області.

Як сказав сам молодик — він хотів потрапити до так званої ПМР через річку Кучурган для уникнення мобілізації. Для конспірації він вирішив зняти одяг. 

Яке покарання загрожує

Відносно "мандрівника" складений протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу скеровано до суду.

Нагадаємо, у Святвечір в Одеській області затримали чоловіка призовного віку, який намагався перетнути державний кордон. Іноземець на велосипеді по снігу хотів потрапити до Молдови, оминаючи КПП. 

Також ми писали, що протягом 2023 року в Одеській області збільшилася кількість випадків незаконного перетину кордону. Переважну більшість таких порушників становили чоловіки призовного віку, які намагалися втекти від мобілізації. 

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