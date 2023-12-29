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Пытался убежать голышом за границу — в Одесской области задержали нарушителя

29 декабря 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Пытался убежать голышом за границу — в Одесской области задержали нарушителя
Голый беглец. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области пограничники задержали мужчину призывного возраста, который пытался скрыться из Украины. Молодой человек хотел попасть в так называемое Приднестровье полностью обнаженным.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Детали задержания

Пограничники Подольского района неподалеку от государственного КПП с помощью дрона с тепловизором заметили обнаженного мужчину, пробиравшегося в соседнее государство. Его местонахождение быстро установили и задержали. Нарушителем оказался 22-летний житель Донецкой области.

Как сказал сам молодой человек — он хотел попасть в так называемую ПМР через реку Кучурган во избежание мобилизации. Для конспирации он решил снять одежду.

Какое наказание грозит

В отношении "путешественника" составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.

Напомним, в Сочельник в Одесской области задержали мужчину призывного возраста, пытавшегося пересечь государственную границу. Иностранец на велосипеде по снегу хотел попасть в Молдову, минуя КПП.

Также мы писали, что в течение 2023 года в Одесской области увеличилось количество случаев незаконного пересечения границы. Подавляющее большинство таких нарушителей составляли мужчины призывного возраста, пытавшиеся уйти от мобилизации.

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