Пытался убежать голышом за границу — в Одесской области задержали нарушителя
В Одесской области пограничники задержали мужчину призывного возраста, который пытался скрыться из Украины. Молодой человек хотел попасть в так называемое Приднестровье полностью обнаженным.
Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
Детали задержания
Пограничники Подольского района неподалеку от государственного КПП с помощью дрона с тепловизором заметили обнаженного мужчину, пробиравшегося в соседнее государство. Его местонахождение быстро установили и задержали. Нарушителем оказался 22-летний житель Донецкой области.
Как сказал сам молодой человек — он хотел попасть в так называемую ПМР через реку Кучурган во избежание мобилизации. Для конспирации он решил снять одежду.
Какое наказание грозит
В отношении "путешественника" составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.
Напомним, в Сочельник в Одесской области задержали мужчину призывного возраста, пытавшегося пересечь государственную границу. Иностранец на велосипеде по снегу хотел попасть в Молдову, минуя КПП.
Также мы писали, что в течение 2023 года в Одесской области увеличилось количество случаев незаконного пересечения границы. Подавляющее большинство таких нарушителей составляли мужчины призывного возраста, пытавшиеся уйти от мобилизации.
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