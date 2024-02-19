Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Нардеп з Одеси закликає уряд переглянути політику щодо надання виплат ВПО arrow

Нардеп з Одеси закликає уряд переглянути політику щодо надання виплат ВПО

19 лютого 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Нардеп з Одеси закликає уряд переглянути політику щодо надання виплат ВПО
Нардепутат Гончаренко на трибуні Верховної ради. Фото: Верховна Рада
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Народний депутат України Олексій Гончаренко звернувся до уряду України щодо надання виплат ВПО. Він зазначив, що уряд має забезпечити гарантії прав цієї категорії осіб.

Про це нардеп повідомив у своєму Telegram-каналі. 

За його словами, з 1 березня значна  кількість внутрішньопереміщених осіб не матимуть права на грошову допомогу від держави. У зв'язку з чим Гончаренко звертається до уряду із закликом переглянути зміни в політиці щодо надання грошової допомоги переселенцям.

"Ми маємо підтримувати ВПО та забезпечити гарантії прав цієї категорії осіб та інших цивільних, які постраждали від війни", — зазначив депутат.

Що відомо про виплати ВПО

З 1 березня виплати автоматично продовжать на шість місяців для переселенців, які потребують підтримки, оскільки не мають можливості працювати. Йдеться про:

  • пенсіонерів, у яких на 1 січня 2024-го пенсія становить менше чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність, тобто менша за 9,44 тис. грн;
  • громадян з інвалідністю першої-другої групи, дітей, які мають інвалідність віком до 18 років, а також тяжкохворих дітей;
  • дітей-сиріт/дітей, позбавлених батьківського піклування до 23 років, батьків-вихователів/прийомних батьків.

Нагадаємо, що в Одесі затвердили перелік місць для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Наразі відомо про три обʼєкти, у яких постраждалі від війни люди можуть отримати усю необхідну допомогу. 

Також ми писали, що одесити, які надали прихисток внутрішньо переміщеним особам, можуть отримати компенсацію. Зокрема, йдеться про витрати на комунальні послуги.

Верховна Рада
Олексій Гончаренко
виплати
фінансова допомога
нардепи
переселенці
ВПО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

6 лютого 2024

06:10 Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

Актуальне по темі