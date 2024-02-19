Нардеп з Одеси закликає уряд переглянути політику щодо надання виплат ВПО

Нардепутат Гончаренко на трибуні Верховної ради. Фото: Верховна Рада

Народний депутат України Олексій Гончаренко звернувся до уряду України щодо надання виплат ВПО. Він зазначив, що уряд має забезпечити гарантії прав цієї категорії осіб.

Про це нардеп повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, з 1 березня значна кількість внутрішньопереміщених осіб не матимуть права на грошову допомогу від держави. У зв'язку з чим Гончаренко звертається до уряду із закликом переглянути зміни в політиці щодо надання грошової допомоги переселенцям.

"Ми маємо підтримувати ВПО та забезпечити гарантії прав цієї категорії осіб та інших цивільних, які постраждали від війни", — зазначив депутат.

Що відомо про виплати ВПО

З 1 березня виплати автоматично продовжать на шість місяців для переселенців, які потребують підтримки, оскільки не мають можливості працювати. Йдеться про:

пенсіонерів, у яких на 1 січня 2024-го пенсія становить менше чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність, тобто менша за 9,44 тис. грн;

громадян з інвалідністю першої-другої групи, дітей, які мають інвалідність віком до 18 років, а також тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт/дітей, позбавлених батьківського піклування до 23 років, батьків-вихователів/прийомних батьків.

Нагадаємо, що в Одесі затвердили перелік місць для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Наразі відомо про три обʼєкти, у яких постраждалі від війни люди можуть отримати усю необхідну допомогу.

Також ми писали, що одесити, які надали прихисток внутрішньо переміщеним особам, можуть отримати компенсацію. Зокрема, йдеться про витрати на комунальні послуги.