Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Нардеп из Одессы призывает правительство пересмотреть политику по предоставлению выплат ВПЛ arrow

Нардеп из Одессы призывает правительство пересмотреть политику по предоставлению выплат ВПЛ

19 февраля 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Нардеп из Одессы призывает правительство пересмотреть политику по предоставлению выплат ВПЛ
Нардепутат Гончаренко на трибуне Верховной рады. Фото: Верховная Рада
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обратился к Правительству Украины о предоставлении выплат ВПЛ. Он отметил, что правительство должно обеспечить гарантии прав этой категории лиц.

Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, с 1 марта значительное количество внутриперемещенных лиц не будет иметь права на денежную помощь от государства. В связи с чем Гончаренко обращается к правительству с призывом пересмотреть изменения в политике по оказанию денежной помощи переселенцам.

"Мы должны поддерживать ВПЛ и обеспечить гарантии прав этой категории лиц и других гражданских, пострадавших от войны", — отметил депутат.

Что известно о выплатах ВПЛ

С 1 марта выплаты автоматически продлят на шесть месяцев для переселенцев, нуждающихся в поддержке, поскольку не имеют возможности работать. Речь идет о:

  • пенсионеров, у которых на 1 января 2024-го пенсия составляет менее четырех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, то есть менее 9,44 тыс. грн;
  • граждан с инвалидностью первой-второй группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также тяжелобольных детей;
  • детей-сирот/детей, лишенных родительской опеки до 23 лет, родителей-воспитателей/приемных родителей.

Напомним, что в Одессе утвердили список мест для временного проживания внутриперемещенных лиц. Пока известно о трех объектах, в которых пострадавшие от войны люди могут получить всю необходимую помощь.

Также мы писали, что одесситы, предоставившие приют внутренне перемещенным лицам, могут получить компенсацию. В частности, речь идет о расходах на коммунальные услуги.

Верховная Рада
Алексей Гончаренко
выплаты
финансовая помощь
нардепы
переселенцы
ВПЛ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

6 февраля 2024

06:10 Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

Актуальное по теме