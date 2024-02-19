Нардеп из Одессы призывает правительство пересмотреть политику по предоставлению выплат ВПЛ

Нардепутат Гончаренко на трибуне Верховной рады. Фото: Верховная Рада

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обратился к Правительству Украины о предоставлении выплат ВПЛ. Он отметил, что правительство должно обеспечить гарантии прав этой категории лиц.

Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, с 1 марта значительное количество внутриперемещенных лиц не будет иметь права на денежную помощь от государства. В связи с чем Гончаренко обращается к правительству с призывом пересмотреть изменения в политике по оказанию денежной помощи переселенцам.

"Мы должны поддерживать ВПЛ и обеспечить гарантии прав этой категории лиц и других гражданских, пострадавших от войны", — отметил депутат.

Что известно о выплатах ВПЛ

С 1 марта выплаты автоматически продлят на шесть месяцев для переселенцев, нуждающихся в поддержке, поскольку не имеют возможности работать. Речь идет о:

пенсионеров, у которых на 1 января 2024-го пенсия составляет менее четырех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, то есть менее 9,44 тыс. грн;

граждан с инвалидностью первой-второй группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также тяжелобольных детей;

детей-сирот/детей, лишенных родительской опеки до 23 лет, родителей-воспитателей/приемных родителей.

Напомним, что в Одессе утвердили список мест для временного проживания внутриперемещенных лиц. Пока известно о трех объектах, в которых пострадавшие от войны люди могут получить всю необходимую помощь.

Также мы писали, что одесситы, предоставившие приют внутренне перемещенным лицам, могут получить компенсацию. В частности, речь идет о расходах на коммунальные услуги.