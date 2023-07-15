На Одещині затримали продавця снодійного маку

Поліцейські вилучили речові докази. Фото: Нацполіція

В Одеській області викрили 56-річного чоловіка, який незаконно вирощував снодійний мак. Літньому мешканцю Татарбунарської територіальної громади загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, з домоволодіння чоловіка вилучили понад пів тисячі наркомістких рослин, на присадибній ділянці виявили 531 рослину снодійного маку. Їх, зі слів чоловіка, він вирощував для побутових потреб. За цим фактом розпочато досудове розслідування.

"Рослини правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження. За його результатами буде вирішуватися питання щодо повідомлення фігуранту про підозру", — йдеться у повідомленні поліції.

Наразі літній чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Інші випадки продажу наркотиків

Поліцейські Білгород-Дністровського району передали до суду справу стосовно 35-річного жителя, якого звинувачують у незаконному виготовленні та зберіганні канабісу у великих кількостях. Під час обшуку в його місці проживання виявили майже два кілограми наркотичного зілля.

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з оперативниками Департаменту боротьби зі злочинами наркозлочинності Національної поліції зупинили постачання еквадорського кокаїну до України. Під час операції затримано колишнього правоохоронця, який займався збутом понад 3 кг наркотику за 135 тис. доларів США.

Також в Одесі молодик намагався швидко заробити грошей шляхом продажу наркотичних препаратів. Речовини, які містять метадон, чоловік продавав прямо на вулицях міста, створюючи "закладки".