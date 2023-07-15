В Одесской области задержали продавца снотворного мака

Полицейские изъяли вещественные доказательства. Фото: Нацполиция

В Одесской области разоблачили 56-летнего мужчину, незаконно выращивавшего снотворный мак. Пожилому жителю Татарбунарской территориальной громады грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

По информации правоохранителей из домовладения мужчину изъяли более полтысячи наркосодержащих растений, на приусадебном участке обнаружили 531 растение снотворного мака. Их, по словам мужчины, он выращивал для бытовых нужд. По этому факту начато досудебное расследование.

"Растения правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование. По его результатам будет решаться вопрос о сообщении фигуранту о подозрении", — говорится в сообщении полиции.

Пожилой мужчина находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Другие случаи продажи наркотиков

Полицейские Белгород-Днестровского района передали в суд дело в отношении 35-летнего жителя, обвиняемого в незаконном изготовлении и хранении каннабиса в больших количествах. Во время обыска в его месте жительства обнаружили почти два килограмма наркотического снадобья.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) совместно с оперативниками Департамента по борьбе с преступлениями наркопреступности Национальной полиции остановили поставки эквадорского кокаина в Украину. Во время операции задержан бывший правоохранитель, который занимался сбытом более 3 кг наркотика за 135 тыс. долларов США.

Также в Одессе молодой человек пытался быстро заработать денег путем продажи наркотических препаратов. Вещества, содержащие метадон, мужчина продавал прямо на улицах города, создавая "закладки".