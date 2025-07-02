В Одесі затримали кур'єра, який хотів доставити до ЄС 15 кг героїну з Туреччини

Затримання підозрюваного. Фото: Національна поліція України

Громадянин іншої країни планував доставити до країн Європи 15 кг героїну з Туреччини. Однак в Одесі правоохоронці піймали його на гарячому та затримали. Ділку загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

Упродовж року правоохоронці документували злочинну діяльність групи осіб, які налагодили транзит героїну до країн ЄС з Туреччини через Україну. До наркотрафіку причетні громадяни інших країн, частина з яких тимчасово мешкає в Одесі. Їм надсилали координати зі схованками. Отриманий "товар" вони надалі доставляли до Європи.

Правоохоронці затримали кур’єра з валізою героїну. Загалом вилучили 15 кг наркотику, гроші, автомобіль, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи. Вартість такої кількості забороненої речовини становить приблизно 63 млн грн.

Фігурант після затримання. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд взяв підозрюваного під варту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який стріляв цивільному в обличчя. А також про службовця ЗСУ, який ходив Одесою із психотропами.