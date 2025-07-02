В Одесі затримали кур'єра, який хотів доставити до ЄС 15 кг героїну з Туреччини

Наркотрафік із Туреччини до Європи — в Одесі затримали кур'єра
Громадянин іншої країни планував доставити до країн Європи 15 кг героїну з Туреччини. Однак в Одесі правоохоронці піймали його на гарячому та затримали. Ділку загрожує до 12-ти років позбавлення волі.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Подробиці справи
Упродовж року правоохоронці документували злочинну діяльність групи осіб, які налагодили транзит героїну до країн ЄС з Туреччини через Україну. До наркотрафіку причетні громадяни інших країн, частина з яких тимчасово мешкає в Одесі. Їм надсилали координати зі схованками. Отриманий "товар" вони надалі доставляли до Європи.
Правоохоронці затримали кур’єра з валізою героїну. Загалом вилучили 15 кг наркотику, гроші, автомобіль, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи. Вартість такої кількості забороненої речовини становить приблизно 63 млн грн.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд взяв підозрюваного під варту.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який стріляв цивільному в обличчя. А також про службовця ЗСУ, який ходив Одесою із психотропами.
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