Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1НедвижимостьКиноШоу-бизнесВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Наркотрафик из Турции в Европу — в Одессе задержали курьера

Наркотрафик из Турции в Европу — в Одессе задержали курьера

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 12:03
В Одессе задержали курьера, который хотел доставить в ЕС 15 кг героина из Турции
Задержание подозреваемого. Фото: Национальная полиция Украины

Гражданин другой страны планировал доставить в страны Европы 15 кг героина из Турции. Однако в Одессе правоохранители поймали его с поличным и задержали. Дельцу грозит до 12-ти лет лишения свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

В течение года правоохранители документировали преступную деятельность группы лиц, которые наладили транзит героина в страны ЕС из Турции через Украину. К наркотрафику причастны граждане других стран, часть из которых временно проживает в Одессе. Им присылали координаты с тайниками,а полученный "товар" они в дальнейшем доставляли в Европу.

Правоохранители задержали курьера с чемоданом героина. Всего изъяли 15 кг наркотика, деньги, автомобиль, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи. Стоимость такого количества запрещенного вещества составляет примерно 63 млн грн.

Более 15 кг героина в страны ЕС — в Одессе задержали наркокурьера - фото 1
Фигурант после задержания. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд взял подозреваемого под стражу.

Напомним, недавно мы писали о военном, который стрелял гражданскому в лицо. А также о служащем ВСУ, который ходил по Одессе с психотропами.

Одесса наркотики Новости Одессы Нацполиция задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации