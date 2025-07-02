В Одессе задержали курьера, который хотел доставить в ЕС 15 кг героина из Турции

Задержание подозреваемого. Фото: Национальная полиция Украины

Гражданин другой страны планировал доставить в страны Европы 15 кг героина из Турции. Однако в Одессе правоохранители поймали его с поличным и задержали. Дельцу грозит до 12-ти лет лишения свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

В течение года правоохранители документировали преступную деятельность группы лиц, которые наладили транзит героина в страны ЕС из Турции через Украину. К наркотрафику причастны граждане других стран, часть из которых временно проживает в Одессе. Им присылали координаты с тайниками,а полученный "товар" они в дальнейшем доставляли в Европу.

Правоохранители задержали курьера с чемоданом героина. Всего изъяли 15 кг наркотика, деньги, автомобиль, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи. Стоимость такого количества запрещенного вещества составляет примерно 63 млн грн.

Фигурант после задержания. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд взял подозреваемого под стражу.

Напомним, недавно мы писали о военном, который стрелял гражданскому в лицо. А также о служащем ВСУ, который ходил по Одессе с психотропами.