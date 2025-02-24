Народжені на перемогу — відкриття виставки в Одесі

Експонат з виставки "Народжені на перемогу". Фото: Новини.LIVE

Виставка що об'єднала, південь та схід країни. Світлини воїнів, що нагадують якою ціною виборюється мир в нашій країні. В Одесі відкрили виставку Бориса Бухмана "Народжені на перемогу". В експозиції представлені знімки, що відображають три роки повномасштабної війни — від перших днів до сьогодення.

Журналісти Новини.LIVE побували на відкритті.

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Це вже третя поспіль експозиція автора, присвячена річниці великої війни. На цей раз, виставка об'єднує південь і схід України — від Одеси та Херсона до Донеччини. Кожна світлина направлене показати звичайних людей, які, попри труднощі, зберігають силу духу та віру в перемогу.

Представлені експозиції на виставці. Фото: Новини.LIVE

Автор, створював цю експозицію, з метою, підкреслити незламний дух України. Та зазначив, що саме його на плідний труд, надихає війна, допомога та прості воїни, що кожен день виборюють найомріянішу перемогу.

"Війна, третій рік якої, тобто, якщо ти не вмієш воювати та не можеш, треба допомагати. Якщо ти, не можеш допомагати, допомагай, допомагаючим. Це для мене, було як, по всій лінії мого життя в ці роки, тому я повинен був щось робити", — каже автор виставки, Борис Бухман.

Автор виставки, Борис Бухман, про те що надинуло на виставку. Фото: Новини.LIVE

Виставка об'єднання

Відвідувачі наголосили, що такі заходи допомагають цивільним краще зрозуміти військових та відчути зв’язок між тилом і фронтом.

"Мені здається, що зараз в такі часи, тим більше сьогодні такий значний день для кожного з нас. То дуже важливі виставки як зараз проводить, Борис Бухман, тому що це нагадує, що ми боремося разом, та обличчя людей, які за нас воюють, це створює дуже великий коннект, адже ми в тилу як звичайні люди і бачимо фото людей, котрі за нас борються", — каже відвідувачка виставки Катерина.

Відвідувачка виставки Катерина, розповідає свої враження. Фото: Новини.LIVE

Зазвичай ми сприймаємо виставки як святкові події. Однак сьогодні це не просто виставка — це знакова подія, яка дозволяє нам побачити війну очима фронту.

"Знакова подія, яка дозволяє нам, не забувати і пам'ятати, звертати на це увагу, бути ближчими до всього цього. Побачити це очима, якими ми не бачимо, адже ми не перебуваємо на лінії фронту", — розповідає відвідувач виставки Дмитро

Відвідувач виставки Дмитро, зазначає о важливості таких заходів. Фото: Новини.LIVE

Також на виставці було представлено два блоки унікальної марки, що Укрпошта підготувала у рамках проєкту "Власна марка". На відкритті виставки урочисто погасили, два екземпляри марки. Також, як сувенір, були підготовлені розмальовані гільзи, кошти з продажу яких підуть на закупівлю дронів для "Стального Кордону".

Раніше ми писали, що в Одесі відбулась патріотична хода. А також, що на Алеї Героїв в Одесі з'явилося 48 нових імен.