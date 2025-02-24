Рожденные на победу - открытие выставки в Одессе

Экспонат с выставки "Рожденные на победу". Фото: Новини.LIVE

Выставка объединившая, юг и восток страны. Фотографии воинов, напоминающие какой ценой борется мир в нашей стране. В Одессе открыли выставку Бориса Бухмана "Рожденные на победу". В экспозиции представлены снимки, отражающие три года полномасштабной войны — от первых дней до сегодняшнего дня.

Журналисты Новини.LIVE побывали на открытии.

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Это уже третья подряд экспозиция автора, посвященная годовщине великой войны. На этот раз, выставка объединяет юг и восток Украины — от Одессы и Херсона до Донецкой области. Каждая фотография направлена показать обычных людей, которые, несмотря на трудности, сохраняют силу духа и веру в победу.

Представленные экспозиции на выставке Фото: Новини.LIVE

Автор, создавал эту экспозицию, с целью, подчеркнуть несокрушимый дух Украины. И отметил, что именно его на плодотворный труд, вдохновляет война, помощь и простые воины, каждый день борются за самую желанную победу.

"Война, третий год которой, то есть, если ты не умеешь воевать и не можешь, надо помогать. Если ты не можешь помогать, помогай, помогающим. Это для меня было как, по всей линии моей жизни в эти годы, поэтому я должен был что-то делать",— говорит автор выставки, Борис Бухман.

Автор выставки, Борис Бухман, о том, что вдохновило на выставку. Фото: Новини.LIVE

Выставка объединения

Посетители отметили, что такие мероприятия помогают гражданским лучше понять военных и почувствовать связь между тылом и фронтом.

"Мне кажется, что сейчас в такие времена, тем более сегодня такой значительный день для каждого из нас. То очень важные выставки, как сейчас, проводит, Борис Бухман, потому что это напоминает, что мы боремся вместе, и лица людей, которые за нас воюют. Это создает очень большой коннект, ведь мы в тылу как обычные люди и видим фото людей, которые за нас борются", — говорит посетительница выставки Екатерина.

Посетительница выставки Екатерина, рассказывает свои впечатления. Фото: Новини.LIVE

Обычно мы воспринимаем выставки как праздничные события. Однако сегодня это не просто выставка - это знаковое событие, которое позволяет нам увидеть войну глазами фронта.

"Знаковое событие, которое позволяет нам, не забывать и помнить, обращать на это внимание, быть ближе ко всему этому. Увидеть это глазами, которыми мы не видим, ведь мы не находимся на линии фронта", — рассказывает посетитель выставки Дмитрий

Посетитель выставки Дмитрий, отмечает важность таких мероприятий. Фото: Новини.LIVE

Также на выставке были представлены два блока уникальной марки, которую Укрпочта подготовила в рамках проекта "Собственная марка". На открытии выставки торжественно погасили, два экземпляра марки. Также, в качестве сувенира, были подготовлены разрисованные гильзы, средства с продажи которых пойдут на закупку дронов для "Стального Границы".

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