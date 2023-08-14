Ракетна атака по Одесі

Згорілий супермаркет. Фото: Новини.LIVE

Школи, дитячі садочки, гуртожиток, медичні установи, житлові будинки — і це далеко не весь перелік об’єктів, що постраждали внаслідок чергової ворожої атаки російських військ по Одесі. Окупанти вдарили підступно вночі, коли люди відпочивали. Не зупинило їх навіть те, що сьогодні весь православний світ святкує Медовий Спас. Попри кількагодинний обстріл, лише дивом ніхто не загинув. Що довелося пережити одеситам цієї ночі та як вони рятувалися від обстрілу?

Журналісти Новини.LIVE побували в кількох районах Одеси, які найбільше постраждали від рук окупантів та поспілкувалися із місцевими мешканцями.

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Обстріл Одеси

Ніч 14 серпня у мешканців Одеси закарбується у пам’яті надовго. Три потужні хвилі обстрілів мирного населення: ворог спрямував на регіон 16 дронів та 8 ракет морського базування типу "Калібр". Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті, втім уламки ворожих ракет пошкодили гуртожиток одного з навчальних закладів та гіпермаркет. Вибуховою хвилею у багатьох будівлях понівечено вікна та балкони, знищені припарковані поруч автівки.

Потрощені вікна. Фото: Новини.LIVE

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

"Перша хвиля "шахідів" була спрямована на виявлення систем ППО, які спрацювали на відмінно. Після цього було застосовано фрегат, який перебував на бойовому чергуванні. Ракети летіли на дуже низькій висоті, втім це не завадило нам їх знищити. На жаль, це спричинило пожежі у середмісті Одеси. Ворог вкотре показав, що не шкодує мирне населення. Третя хвиля "шахідів" була спрямована на портову інфраструктуру, але вони були повністю відпрацьовані системами ППО. Треба розуміти, що ресурси у ворога ще є, не варто його недооцінювати. Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників гіпермаркету. Їм надано медичну допомогу. Серед цивільного населення, на щастя, загиблих немає, наразі уточнюється інформація щодо кількості постраждалих", — зазначила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Обстеження будівель

Із самого рання в Одесі триває обстеження будівель, розташованих в епіцентрі вибухової хвилі. Загалом внаслідок ворожої атаки в місті зазнали різного ступеню пошкоджень понад 296 будівель. Серед них і квартира одесита Володимира Бойка. Про таких, як він, кажуть "народився у сорочці". Чоловік згадує, як буквально за хвилину до вибуху, пішов на кухню готувати каву. В цей час уламки ворожої ракети вщент зруйнували поруч розташований гіпермаркет. Вибухова хвиля була настільки потужна, що в житлових будинках вирвало вікна, двері, дах, в деяких квартирах впала стеля, стіни покрилися тріщинами. За лічені секунди підлога у квартирі пенсіонера повністю була всіяна дрібним склом.

Потрощені вікна. Фото: Новини.LIVE

Володимир Бойко. Фото: Новини.LIVE

"Я почув сигнал повітряної тривоги та одразу прокинувся. Вийшов з кімнати, а в цей час на місце, де я спав, впало потрощене скло. Як обернувся, то побачив, що вікна вже немає, а за ним червоним полум’ям горів гіпермаркет. Після цього одразу спустився на перший поверх, люди в паніці тікали до сховищ. Як тільки все заспокоїлося, ми почали прибирати у своїх квартирах і ось з ночі ще не відпочивали. Зранку прийшли комунальники на допомогу. Приходили також із міської ради, сказали підготувати документи для того, аби отримати допомогу на ліквідацію наслідків ракетного удару. Ось зараз буду збирати їх, бо треба встигнути до дощів все відремонтувати", — розказав одесит Володимир Бойко.

Комунальники фіксують руйнування

Комунальні служби розпочали прибирання вулиць від наслідків нічного обстрілу одразу після комендантської години. Майстри ділянок обходять двори, спілкуються з мешканцями, за необхідності проводять обстеження покрівель, у разі виявлення пошкоджень складаються відповідні акти.

Пошкоджені фасади. Фото: Новини.LIVE

Поки що комунальники зафіксували руйнування 1481 вікон площею 2500 кв. м. І це ще далеко не всі обстежені житлові будинки, що були пошкоджені. Їх кількість зростає з кожною годиною. Остаточні цифри, кажуть у міській раді, будуть оголошені пізніше.

Розбите вікно. Фото: Новини.LIVE

Пункти видачі плівки

Наразі по місту розгорнуті пункти видачі плівки для закриття віконних просторів. У місцях загального користування це роблять працівники ЖКГ та відповідальних компаній, у помешканнях одеситів — на вимогу громадян. Плівку видають за наступними адресами:

вул. Льва Толстого, 5 (КП "ЖКГ "Порто-Франківський")

вул. Середня, 47 (КП "ЖКГ "Хмельницький")

вул. Тираспольська, 13 (КП "ЖКГ "Фонтанський")

Потрощені вікна у старих будинках. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджені школи, дитсадки, лікарні

В результаті масованого ракетного удару також пошкоджено 8 закладів освіти, 6 із них розташовані в Приморському районі та один — у Хаджибейському. Також зазнали руйнувань заклади дошкільної освіти, дитячі садочки, центри розвитку, гуртожиток, в якому була пожежа, медичні заклади, серед яких і пологовий будинок.

Будівельне сміття. Фото: Новини.LIVE

Що ж стосується гіпермаркету Fozzy, то його приміщення вщент зруйновано. І поки що відновлювати його не планують.

Зруйнований гіпермаркет. Фото: Новини.LIVE

"Одеса сьогодні — місце нашого болю. Місце спалених цілей наших 270 співробітників, які продовжували ходити на роботу, щоб годувати свої родини та жити звичним життям навіть в умовах війни. Місце, де колись був гарний оновлений Fozzy, двері якого відтепер зачинено. Ми з жалем повідомляємо, що Fozzy в Одесі працювати не буде", — зазначили в компанії.

Зруйнований гіпермаркет.Фото: Новини.LIVE

Відшкодування збитків

Тим часом в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомляють, що одесити, чиє житло пошкоджено в результаті обстрілу, можуть отримати від держави компенсацію на його відновлення. Що для цього необхідно зробити — читайте у нашому матеріалі.