Ракетная атака по Одессе

Сгоревший супермаркет. Фото: Новини.LIVE

Школы, детские сады, общежитие, медицинские учреждения, жилые дома — и это далеко не весь перечень поврежденных объектов в результате очередной вражеской атаки российских войск по Одессе. Оккупанты ударили коварно ночью, когда люди отдыхали. Не остановило их даже то, что сегодня весь православный мир отмечает Медовый Спас. Несмотря на длительный обстрел, только чудом никто не погиб. Что пришлось пережить одесситам этой ночью и как они спасались от обстрелов?

Журналисты Новини.LIVE побывали в нескольких районах Одессы, наиболее пострадавших от рук оккупантов и пообщались с местными жителями.

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Обстрел Одессы

Ночь 14 августа у жителей Одессы запомнится надолго. Три мощных волны обстрелов мирного населения: враг направил на регион 16 дронов и 8 ракет морского базирования типа "Калибр". Силами противовоздушной обороны все атаки были отбиты, впрочем, обломки вражеских ракет повредили общежитие одного из учебных заведений и гипермаркет. Взрывной волной во многих зданиях изуродованы окна и балконы, уничтожены припаркованные рядом автомобили.

Разбитые окна. Фото: Новини.LIVE

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

"Первая волна дронов была направлена на выявление систем ПВО, которые сработали на отлично. После этого был применен фрегат, который находился на боевом дежурстве. Ракеты летели на очень низкой высоте, впрочем, это не помешало нам их уничтожить. К сожалению, это повлекло за собой пожар в городе. Третья волна дронов была направлена на портовую инфраструктуру, но они были полностью отработаны системами ПВО. Надо понимать, что ресурсы у врага еще есть, не стоит его недооценивать. Предварительно известно о трех пострадавших сотрудников гипермаркета. Им оказана медицинская помощь. Среди гражданского населения к счастью погибших нет, уточняется информация о количестве пострадавших", — отметила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Обследование зданий

С самого раннего утра в Одессе продолжается обследование зданий, расположенных в эпицентре взрывной волны. Всего в результате вражеской атаки в городе получили разную степень повреждений более 296 зданий. Среди них и квартира одессита Владимира Бойко. О таких, как он, говорят "родился в рубашке". Мужчина вспоминает, как буквально за минуту до взрыва пошел на кухню готовить кофе. В это время обломки вражеской ракеты полностью разрушили рядом расположенный гипермаркет. Взрывная волна была настолько мощна, что в жилых домах вырвало окна, двери, крышу, в некоторых квартирах упал потолок, стены покрылись трещинами. За считанные секунды пол в квартире пенсионера полностью был усеян мелким стеклом.

Разбитые окна. Фото: Новини.LIVE

Владимир Бойко. Фото: Новини.LIVE

"Я услышал сигнал воздушной тревоги и сразу проснулся. Вышел из комнаты, а в это время на место, где я спал, упало разбитое стекло. Когда обернулся, то увидел, что окна уже нет, а за ним красным пламенем горел гипермаркет. После этого сразу спустился на первый этаж, люди в панике шли в убежище, как только все успокоилось, мы начали убирать в своих квартирах и вот с ночи еще не отдыхали. Утром пришли коммунальщики на помощь. Приходили также из горсовета, объяснили, как получить помощь на ликвидацию последствий ракетного удара. Вот сейчас буду собирать документы, потому что надо успеть до дождей все отремонтировать", — рассказал одессит Владимир Бойко.

Коммунальщики фиксируют разрушение

Коммунальные службы приступили к уборке улиц от последствий ночного обстрела сразу после комендантского часа. Мастера участков обходят дворы, общаются с жителями, при необходимости проводят обследование крыш, при обнаружении повреждений составляются соответствующие акты.

Повреждены фасады. Фото: Новини.LIVE

Пока коммунальщики зафиксировали разрушение 1481 окон площадью 2500 кв. м. И это еще далеко не все обследованные поврежденные жилые дома. Их количество растет с каждым часом. Окончательные цифры, говорят в городском совете, будут объявлены позже.

Разбитое окно. Фото: Новини.LIVE

Пункты выдачи пленки

По городу развернуты пункты выдачи пленки для закрытия оконных пространств. В местах общего пользования это делают работники ЖКХ и ответственные управляющих компаний, в помещениях одесситов — по требованию граждан. Пленку выдают по следующим адресам:

ул. Льва Толстого, 5 (КП ЖКХ "Порто-Франковский")

ул. Средняя, 47 (КП ЖКХ "Хмельницкий")

ул. Тираспольская, 13 (КП ЖКХ "Фонтанский").

Разбиты окна в старых домах. Фото: Новини.LIVE

Повреждены школы, детсады, больницы

В результате массированного ракетного удара также повреждены 8 учебных заведений, 6 из них расположены в Приморском районе и одно — в Хаджибейском. Также разрушены учреждения дошкольного образования, детские садики, центры развития, общежитие, в котором был пожар, медицинские учреждения, среди которых и роддом.

Строительный мусор. Фото: Новини.LIVE

Что же касается гипермаркета Fozzy, то его помещение полностью разрушено. И пока восстанавливать его не планируют.

Разрушенный гипермаркет. Фото: Новини.LIVE

"Одесса сегодня — место нашей боли. Место сожженных целей наших 270 сотрудников, которые продолжали ходить на работу, чтобы кормить свои семьи и жить привычной жизнью даже в условиях войны. Место, где когда-то был хороший обновленный Fozzy, дверь которого отныне закрыта. Мы с сожалением сообщаем, что Fozzy в Одессе работать не будет", — отметили в компании.

Разрушенный гипермаркет. Фото: Новини.LIVE

Возмещение ущерба

Тем временем, в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщают, что одесситы, чье жилье повреждено в результате обстрела, могут получить от государства компенсацию на его восстановление. Что для этого необходимо сделать — читайте в нашем материале.