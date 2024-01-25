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Наслідки нічної атаки на Одесу — мешканці трьох квартир потребують відселення

25 січня 2024 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Наслідки нічної атаки на Одесу — мешканці трьох квартир потребують відселення
Зруйновані квартири одеситів. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У ніч проти 25 січня ворог атакував Одесу ударними БпЛА. Їхні уламки впали на квартири містян, які наразі неможливо відновити. 

Про це розповів очільник Приморської районної адміністрації Марат Корольов.

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За його словами, найбільше постраждали три квартири на другому поверсі двоповерхівки у Приморському районі Одеси. Наразі людей евакуювали до тимчасових прихистків, вирішується питання щодо надання нового житла.  

"Зараз ми ще обстежуємо всі будинки, наразі потребує відселення три родини. Наші партнери та фонди одразу запропонували свою допомогу у наданні безоплатного житла цим сімʼям. Ми розробляємо у місті таку програму — відселення людей, які потребують цього після ракетного обстрілу", — розповів Марат Корольов.

Мобільні пункти допомоги

Зазначимо, що на місцях падіння російських дронів розгорнуті медичної та психологічної допомоги. Первинну медичну допомогу та психологічну підтримку надають сімейні лікарі та психологи двох міських Центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Що відомо про атаку на Одесу 25 січня

Нагадаємо, у ніч проти 25 січня окупанти двічі атакували Одесу та область ударними БпЛА. Основний удар прийшовся на обласний центр, де дрони влучили у житлові будинки. 

Також ми писали, що в Одесі відомо про часткове або сильне пошкодження у 15 будинках міста. Найбільше постраждав Приморський район, де окрім квартир, руйнувань зазнав освітній заклад.

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