Последствия ночной атаки на Одессу — жители трех квартир нуждаются в отселении

Разрушены квартиры одесситов. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 25 января враг атаковал Одессу ударными БпЛА. Их обломки упали на квартиры горожан, которые невозможно восстановить.

Об этом рассказал глава Приморской районной администрации Марат Королев.

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По его словам, больше всего пострадали три квартиры на втором этаже двухэтажки в Приморском районе Одессы. Сейчас людей эвакуировали к временным приютам, решается вопрос предоставления нового жилья.

"Сейчас мы еще обследуем все дома, сейчас нуждаются в отселении три семьи. Наши партнеры и фонды сразу предложили свою помощь в предоставлении безвозмездного жилья этим семьям. Мы разрабатываем в городе такую программу — отселение людей, нуждающихся в этом после ракетного обстрела", — рассказал Марат Королев.

Мобильные пункты помощи

Отметим, что на местах падения российских дронов развернуты медицинская и психологическая помощь. Первичную медицинскую помощь и психологическую поддержку оказывают семейные врачи и психологи двух городских центров первичной медико-санитарной помощи.

Что известно об атаке на Одессу 25 января

Напомним, в ночь на 25 января оккупанты дважды атаковали Одессу и область ударными БпЛА. Основной удар пришелся на областной центр, где дроны попали в жилые дома.

Также мы писали, что в Одессе известно о частичном или сильном повреждении в 15 домах города. Больше всего пострадал Приморский район, где кроме квартир, разрушений испытало образовательное учреждение.