Последствия ночной атаки на Одессу — жители трех квартир нуждаются в отселении
В ночь на 25 января враг атаковал Одессу ударными БпЛА. Их обломки упали на квартиры горожан, которые невозможно восстановить.
Об этом рассказал глава Приморской районной администрации Марат Королев.
По его словам, больше всего пострадали три квартиры на втором этаже двухэтажки в Приморском районе Одессы. Сейчас людей эвакуировали к временным приютам, решается вопрос предоставления нового жилья.
"Сейчас мы еще обследуем все дома, сейчас нуждаются в отселении три семьи. Наши партнеры и фонды сразу предложили свою помощь в предоставлении безвозмездного жилья этим семьям. Мы разрабатываем в городе такую программу — отселение людей, нуждающихся в этом после ракетного обстрела", — рассказал Марат Королев.
Мобильные пункты помощи
Отметим, что на местах падения российских дронов развернуты медицинская и психологическая помощь. Первичную медицинскую помощь и психологическую поддержку оказывают семейные врачи и психологи двух городских центров первичной медико-санитарной помощи.
Что известно об атаке на Одессу 25 января
Напомним, в ночь на 25 января оккупанты дважды атаковали Одессу и область ударными БпЛА. Основной удар пришелся на областной центр, где дроны попали в жилые дома.
Также мы писали, что в Одессе известно о частичном или сильном повреждении в 15 домах города. Больше всего пострадал Приморский район, где кроме квартир, разрушений испытало образовательное учреждение.
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