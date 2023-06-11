Наслідки обстрілу Одеси: пошкоджено 290 квартир у 11 будинках

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

В результаті атаки дронів в ніч на 10 червня від вибухової хвилі в Одесі постраждало 290 квартир у 11 будинках. Комунальники вивезли 230 тонн зруйнованих елементів.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Напередодні впродовж дня комунальні служби ліквідовували наслідки ворожого обстрілу: знімали аварійні фасадні елементи, віконні рами, прибирали скло, аварійні дерева, затягували вікна плівкою, вивозили сміття",—йдеться у повідомленні.

До робіт було залучено 15 одиниць техніки та понад 100 співробітників. Силами КП "Міськсвітло" відновлено вуличне освітлення, ще ряд опор потребують заміни.

КП "Міськзелентрест" прибрав 15 аварійних дерев. Співробітники муніципальної служби працювали на фасадах, знімаючи зруйновані вікна, рами, решітки балконів.

Загалом вивезено 230 тонн зруйнованих елементів.

Зазначимо, 11 червня 2023 року в Одесі оголошено днем жалоби. На будівлях виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій Одеської міської ради приспустять державний прапор України та прапор міста Одеси з траурними стрічками.

У міськраді порекомендували підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу спального району Одеси троє людей загинуло та 25 отримали множинні поранення. Серед постраждалих двоє дітей віком 5 та 17 років, їх госпіталізовано до лікарні.

Суттєвих руйнувань зазнали 3 багатоповерхівки, школа, дитячий садок та автомобілі припарковані поряд з будинками. Мер Одеси повідомив, що місто візьме на себе витрати на поховання загиблих.