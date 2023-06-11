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Последствия обстрела Одессы: повреждено 290 квартир в 11 домах

11 июня 2023 10:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Последствия обстрела Одессы: повреждено 290 квартир в 11 домах
Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В результате атаки дронов в ночь на 10 июня от взрывной волны в Одессе пострадали 290 квартир в 11 домах. Коммунальщики вывезли 230 тонн разрушенных элементов.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Накануне в течение дня коммунальные службы ликвидировали последствия вражеского обстрела: снимали аварийные фасадные элементы, оконные рамы, убирали стекло, аварийные деревья, затягивали окна пленкой, вывозили мусор", — говорится в сообщении.

К работам были привлечены 15 единиц техники и более 100 сотрудников. Силами КП "Горсвет" восстановлено уличное освещение, еще ряд опор нуждаются в замене.

КП "Горзелентрест" убрал 15 аварийных деревьев. Сотрудники городской службы работали на фасадах, снимая разрушенные окна, рамы, решетки балконов.

В общей сложности вывезено 230 тонн разрушенных элементов.

Отметим, 11 июня 2023 года в Одессе объявлен днем траура. На зданиях исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, организаций Одесского городского совета опустят государственный флаг Украины и флаг города Одессы с траурными лентами.

В горсовете порекомендовали предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности ограничить использование музыки и развлекательные мероприятия.

Напомним, в результате обстрела спального района Одессы три человека погибли и 25 получили множественные ранения. Среди пострадавших двое детей в возрасте 5 и 17 лет, они госпитализированы в больницу.

Существенные разрушения получили 3 многоэтажки, школа, детский сад и автомобили припаркованы рядом с домами. Мэр Одессы сообщил, что город возьмет на себя расходы на погребение погибших.

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