Наслідки ракетної атаки — в Одесі пошкоджено 33 будинки
Станом на 7 листопада, внаслідок ракетної атаки на центр міста, в Одесі пошкоджено 33 житлових будинки. Повний перелік та вартість шкоди наразі встановлюється.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Скільки пошкоджено об'єктів
За інформацією міськради, у Приморському районі пошкоджено 10 будинків, у Хаджибейському — 23, серед яких:
- 395 квартир,
- 278 вікон в житлових квартирах,
- 12 балконних блоків,
- 14 вхідних дверей,
- 35 вікон в парадних.
"На місцях ліквідації наслідків російської атаки працюють комунальні служби та міські оперативні штаби, які фіксують пошкодження та консультують мешканців з приводу оформлення документів для надання матеріальної допомоги на відновлення пошкодженого майна", — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, для постраждалих від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги. Наразі вони розгорнуті у Хаджибейському та Приморському районах Одеси.
Також ми писали, що внаслідок нічної атаки та влучання у дорогу в середмісті Одеси частина громадського транспорту змінила маршрути курсування. Йдеться про трамваї, які курсували вулицею Софіївською.
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