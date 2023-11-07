Наслідки ракетної атаки — в Одесі пошкоджено 33 будинки

Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Станом на 7 листопада, внаслідок ракетної атаки на центр міста, в Одесі пошкоджено 33 житлових будинки. Повний перелік та вартість шкоди наразі встановлюється.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

Скільки пошкоджено об'єктів

За інформацією міськради, у Приморському районі пошкоджено 10 будинків, у Хаджибейському — 23, серед яких:

395 квартир,

278 вікон в житлових квартирах,

12 балконних блоків,

14 вхідних дверей,

35 вікон в парадних.

"На місцях ліквідації наслідків російської атаки працюють комунальні служби та міські оперативні штаби, які фіксують пошкодження та консультують мешканців з приводу оформлення документів для надання матеріальної допомоги на відновлення пошкодженого майна", — йдеться у повідомленні.

Більше про ракетну атаку на Одесу 6 листопада

Нагадаємо, для постраждалих від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги. Наразі вони розгорнуті у Хаджибейському та Приморському районах Одеси.

Також ми писали, що внаслідок нічної атаки та влучання у дорогу в середмісті Одеси частина громадського транспорту змінила маршрути курсування. Йдеться про трамваї, які курсували вулицею Софіївською.