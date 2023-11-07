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Наслідки ракетної атаки — в Одесі пошкоджено 33 будинки

7 листопада 2023 12:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Наслідки ракетної атаки — в Одесі пошкоджено 33 будинки
Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 7 листопада, внаслідок ракетної атаки на центр міста, в Одесі пошкоджено 33 житлових будинки. Повний перелік та вартість шкоди наразі встановлюється.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.  

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За інформацією міськради, у Приморському районі пошкоджено 10 будинків, у Хаджибейському — 23, серед яких:

  • 395 квартир, 
  • 278 вікон в житлових квартирах, 
  • 12 балконних блоків, 
  • 14 вхідних дверей, 
  • 35 вікон в парадних. 

"На місцях ліквідації наслідків російської атаки працюють комунальні служби та міські оперативні штаби, які фіксують пошкодження та консультують мешканців з приводу оформлення документів для надання матеріальної допомоги на відновлення пошкодженого майна", — йдеться у повідомленні. 

Більше про ракетну атаку на Одесу 6 листопада

Нагадаємо, для постраждалих від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги. Наразі вони розгорнуті у Хаджибейському та Приморському районах Одеси. 

Також ми писали, що внаслідок нічної атаки та влучання у дорогу в середмісті Одеси частина громадського транспорту змінила маршрути курсування. Йдеться про трамваї, які курсували вулицею Софіївською. 

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