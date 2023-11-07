Последствия ракетной атаки — в Одессе повреждены 33 дома
По состоянию на 7 ноября, в результате ракетной атаки на центр города, в Одессе повреждены 33 жилых дома. Полный перечень и стоимость ущерба устанавливается.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Сколько повреждено объектов
По информации горсовета, в Приморском районе повреждено 10 домов, в Хаджибейском — 23, среди которых:
- 395 квартир,
- 278 окон в жилых квартирах,
- 12 балконных блоков,
- 14 входных дверей,
- 35 окон в парадных.
"На местах ликвидации последствий российской атаки работают коммунальные службы и городские оперативные штабы, фиксирующие повреждения и консультирующие жильцов по поводу оформления документов для предоставления материальной помощи на восстановление поврежденного имущества", — говорится в сообщении.
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Напомним, для пострадавших от вражеских атак одесситов в городе открылись оперативные штабы помощи. В настоящее время они развернуты в Хаджибейском и Приморском районах Одессы.
Также мы писали, что в результате ночной атаки и попадания в дорогу в центре Одессы часть общественного транспорта изменила маршруты курсирования. Речь идет о трамваях, курсировавших по улице Софиевской.
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