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Последствия ракетной атаки — в Одессе повреждены 33 дома

7 ноября 2023 12:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Последствия ракетной атаки — в Одессе повреждены 33 дома
Поврежден дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на 7 ноября, в результате ракетной атаки на центр города, в Одессе повреждены 33 жилых дома. Полный перечень и стоимость ущерба устанавливается.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации горсовета, в Приморском районе повреждено 10 домов, в Хаджибейском — 23, среди которых:

  • 395 квартир,
  • 278 окон в жилых квартирах,
  • 12 балконных блоков,
  • 14 входных дверей,
  • 35 окон в парадных.

"На местах ликвидации последствий российской атаки работают коммунальные службы и городские оперативные штабы, фиксирующие повреждения и консультирующие жильцов по поводу оформления документов для предоставления материальной помощи на восстановление поврежденного имущества", — говорится в сообщении.

Больше о ракетной атаке на Одессу 6 ноября

Напомним, для пострадавших от вражеских атак одесситов в городе открылись оперативные штабы помощи. В настоящее время они развернуты в Хаджибейском и Приморском районах Одессы.

Также мы писали, что в результате ночной атаки и попадания в дорогу в центре Одессы часть общественного транспорта изменила маршруты курсирования. Речь идет о трамваях, курсировавших по улице Софиевской.

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