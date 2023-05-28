Наступ на Миколаївщину маловірогідний,— Кім
Російські війська не можуть здійснити наступ зі сторони Кінбурнської коси. Втім, Україна повинна бути готовою до усього.
Про це в інтерв’ю міжнародним виданням розказав очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
За його словами, здійснити наступ на Миколаївську область зі сторони Кінбурнської коси неможливо. Але існування загрози він не відкидає.
"Загроза нападу з Кінбурнської коси існує, але вона маловірогідна. Зараз майже щодня саме звідти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади. Слава Богу, жертв мало, поранених теж мало, але це відбувається майже щодня. Я вважаю, що неможливо з тієї сторони зробити якийсь наступ на нашу сторону, але ми повинні бути готові до всього", — сказав Кім.
Крім того, очільник Миколаївської ОВА зазначив, що попри постійні обстріли, в Очакові досі проживають близько 7 тисяч громадян. Люди призвичаїлися до таких умов і не готові залишати свої домівки.
Зазначимо, через атаку дронами-камікадзе Миколаївщини було пошкодження резервуар з рослинною олією одного з великих підприємств-експортерів. В результаті вона потрапила в акваторію Бузького лиману.
Нагадаємо, протягом доби ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївської області. Постраждалих та руйнувань немає.