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Наступ на Миколаївщину маловірогідний,— Кім

28 травня 2023 16:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Наступ на Миколаївщину маловірогідний,— Кім
Обстріли Очаківської та Куцурубська громади. Фото: Миколаївська ОВА
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Російські війська не можуть здійснити наступ зі сторони Кінбурнської коси. Втім, Україна повинна бути готовою до усього. 

Про це в інтерв’ю міжнародним виданням розказав очільник  Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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За його словами, здійснити наступ на Миколаївську область зі сторони Кінбурнської коси неможливо. Але існування загрози він не відкидає.

"Загроза нападу з Кінбурнської коси існує, але вона маловірогідна. Зараз майже щодня саме звідти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади. Слава Богу, жертв мало, поранених теж мало, але це відбувається майже щодня. Я вважаю, що неможливо з тієї сторони зробити якийсь наступ на нашу сторону, але ми повинні бути готові до всього", — сказав Кім.

Крім того, очільник Миколаївської ОВА зазначив, що попри постійні обстріли, в Очакові досі проживають близько 7 тисяч громадян. Люди призвичаїлися до таких умов і не готові залишати свої домівки.

Зазначимо, через атаку дронами-камікадзе Миколаївщини було пошкодження резервуар з рослинною олією одного з великих підприємств-експортерів. В результаті вона потрапила в акваторію Бузького лиману.

Нагадаємо, протягом доби ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївської області. Постраждалих та руйнувань немає.

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