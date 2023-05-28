Наступ на Миколаївщину маловірогідний,— Кім

Обстріли Очаківської та Куцурубська громади. Фото: Миколаївська ОВА

Російські війська не можуть здійснити наступ зі сторони Кінбурнської коси. Втім, Україна повинна бути готовою до усього.

Про це в інтерв’ю міжнародним виданням розказав очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Читайте також:

За його словами, здійснити наступ на Миколаївську область зі сторони Кінбурнської коси неможливо. Але існування загрози він не відкидає.

"Загроза нападу з Кінбурнської коси існує, але вона маловірогідна. Зараз майже щодня саме звідти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади. Слава Богу, жертв мало, поранених теж мало, але це відбувається майже щодня. Я вважаю, що неможливо з тієї сторони зробити якийсь наступ на нашу сторону, але ми повинні бути готові до всього", — сказав Кім.

Крім того, очільник Миколаївської ОВА зазначив, що попри постійні обстріли, в Очакові досі проживають близько 7 тисяч громадян. Люди призвичаїлися до таких умов і не готові залишати свої домівки.

Зазначимо, через атаку дронами-камікадзе Миколаївщини було пошкодження резервуар з рослинною олією одного з великих підприємств-експортерів. В результаті вона потрапила в акваторію Бузького лиману.

Нагадаємо, протягом доби ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївської області. Постраждалих та руйнувань немає.