Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Наступление на Николаевщину маловероятно, — Ким arrow

Наступление на Николаевщину маловероятно, — Ким

28 мая 2023 16:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Наступление на Николаевщину маловероятно, Ким
Обстрелы Очаковской и Куцурубской общины. Фото: Николаевская ОВА
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Российские войска не могут совершить наступление со стороны Кинбурнской косы. Впрочем, Украина должна быть готова ко всему. 

Об этом в интервью международным изданием рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Читайте также:

По его словам, совершить наступление на Николаевскую область со стороны Кинбурнской косы невозможно. Но существование угрозы он не исключает.

"Угроза нападения с Кинбурнской косы существует, но она маловероятна. Сейчас почти каждый день оттуда обстреливают Очаковскую и Куцурубскую общины. Слава Богу, жертв мало, раненых тоже мало, но это происходит почти каждый день. Я считаю, что невозможно с той стороны сделать какое-то наступление на нашу сторону, но мы должны быть готовы ко всему", — сказал Ким.

Кроме того, глава Николаевской ОВА отметил, что, несмотря на постоянные обстрелы, в Очакове до сих пор проживают около 7 тысяч граждан. Люди привыкли к таким условиям и не готовы покидать свои дома.

Отметим, из-за атаки дронами-камикадзе Николаевщины было повреждено резервуар с растительным маслом одного из крупных предприятий-экспортеров. В результате она попала в акваторию Бугского лимана.

Напомним, в течение суток враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины Николаевской области. Пострадавших и разрушений нет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас