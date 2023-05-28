Наступление на Николаевщину маловероятно, Ким

Обстрелы Очаковской и Куцурубской общины. Фото: Николаевская ОВА

Российские войска не могут совершить наступление со стороны Кинбурнской косы. Впрочем, Украина должна быть готова ко всему.

Об этом в интервью международным изданием рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По его словам, совершить наступление на Николаевскую область со стороны Кинбурнской косы невозможно. Но существование угрозы он не исключает.

"Угроза нападения с Кинбурнской косы существует, но она маловероятна. Сейчас почти каждый день оттуда обстреливают Очаковскую и Куцурубскую общины. Слава Богу, жертв мало, раненых тоже мало, но это происходит почти каждый день. Я считаю, что невозможно с той стороны сделать какое-то наступление на нашу сторону, но мы должны быть готовы ко всему", — сказал Ким.

Кроме того, глава Николаевской ОВА отметил, что, несмотря на постоянные обстрелы, в Очакове до сих пор проживают около 7 тысяч граждан. Люди привыкли к таким условиям и не готовы покидать свои дома.

Отметим, из-за атаки дронами-камикадзе Николаевщины было повреждено резервуар с растительным маслом одного из крупных предприятий-экспортеров. В результате она попала в акваторию Бугского лимана.

Напомним, в течение суток враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины Николаевской области. Пострадавших и разрушений нет.