Наступление на Николаевщину маловероятно, — Ким
Российские войска не могут совершить наступление со стороны Кинбурнской косы. Впрочем, Украина должна быть готова ко всему.
Об этом в интервью международным изданием рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
По его словам, совершить наступление на Николаевскую область со стороны Кинбурнской косы невозможно. Но существование угрозы он не исключает.
"Угроза нападения с Кинбурнской косы существует, но она маловероятна. Сейчас почти каждый день оттуда обстреливают Очаковскую и Куцурубскую общины. Слава Богу, жертв мало, раненых тоже мало, но это происходит почти каждый день. Я считаю, что невозможно с той стороны сделать какое-то наступление на нашу сторону, но мы должны быть готовы ко всему", — сказал Ким.
Кроме того, глава Николаевской ОВА отметил, что, несмотря на постоянные обстрелы, в Очакове до сих пор проживают около 7 тысяч граждан. Люди привыкли к таким условиям и не готовы покидать свои дома.
Отметим, из-за атаки дронами-камикадзе Николаевщины было повреждено резервуар с растительным маслом одного из крупных предприятий-экспортеров. В результате она попала в акваторию Бугского лимана.
Напомним, в течение суток враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины Николаевской области. Пострадавших и разрушений нет.