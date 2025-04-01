Голову сільради на Одещині Наталію Крупицю зняли з посади

Наталя Крупиця. Фото: Наталія Крупиця в соцмережі

Сьогодні на сесії Фонтанської сільради депутати висловили недовіру сільській голові Наталії Крупиці. Голосуванням вона була знята зі своєї посади.

Про це повідомляє активіст Сергій Колодяжний в соцмережі.

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На сесії Фонтанської сільради 1 квітня за зняття Наталії Крупиці з посади проголосувало 18 депутатів.

"Крупиця все! Щойно на сесії Фонтанської сільської ради депутати висловили недовіри голові Фонтанської сільської ради Наталії Крупиці", — пише активіст Сергій Колодяжний.

Справа Крупиці

Нагадаємо, за даними слідства, посадовиця займалася роботами з берегоукріплення у селі Крижанівка. Жінка отримала документи щодо поставки та облаштування піщано-галькової суміші, тротуарної плитки та інших будівельних матеріалів на суму 3 мільйони гривень. Після чого підтвердила, що підрядник виконав усі свої зобов’язання. Проте насправді ніяких матеріалів поставлено не було, а гроші все одно перевели на картку підприємця. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 9 мільйонів 84 тисячі гривень.

Яке покарання загрожує

Наталю Крупицю підозрюють за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто в заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також за ч. 1 ст. 366 ККУ, тобто у видачі завідомо неправдивих офіційних документів. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як депутати не змогли взяти на поруки Наталю Крупицю. А також про декларації одеських митників.