Главу сельсовета в Одесской области Наталью Крупицу сняли с должности

Наталья Крупица. Фото: Наталья Крупица в соцсети

Сегодня на сессии Фонтанского сельсовета депутаты выразили недоверие сельской главе Наталье Крупице. Голосованием она была снята со своей должности.

Об этом сообщает активист Сергей Колодяжный в соцсети.

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Крупицу сняли с должности

На сессии Фонтанского сельсовета 1 апреля за снятие Натальи Крупицы с должности проголосовало 18 депутатов.

"Крупица все! Только что на сессии Фонтанского сельского совета депутаты выразили недоверие председателю Фонтанского сельского совета Наталье Крупице",— пишет активист Сергей Колодяжный.

Дело Крупицы

Напомним, по данным следствия, чиновница занималась работами по берегоукреплению в селе Крыжановка. Женщина получила документы по поставке и обустройству песчано-галечной смеси, тротуарной плитки и других строительных материалов на сумму 3 миллиона гривен. После чего подтвердила, что подрядчик выполнил все свои обязательства. Однако на самом деле никаких материалов поставлено не было, а деньги все равно перевели на карточку предпринимателя. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 9 миллионов 84 тысячи гривен.

Какое наказание грозит

Наталью Крупицу подозревают по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины № 2617-VIII от 22.11.2018), то есть в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, а также по ч. 1 ст. 366 УК, то есть в выдаче заведомо ложных официальных документов. Ей грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о том, как депутаты не смогли взять на поруки Наталью Крупицу. А также о декларациях одесских таможенников.