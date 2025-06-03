У Миколаєві відкрили курси національного спротиву - Віталій Кім

Курси підготовки цивільних. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

У Миколаєві проходять курси національного спротиву. Знання та навички, яким там навчають, можуть врятувати життя в екстренних ситуаціях, тому ініціатива користується попитом, особливо серед жінок.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі День.LIVE.

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Курси національного спротиву

На новостворених курсах національного спротиву у Миколаєві навчання триває три тижні. Воно включає в себе тактичну медицину, стрільбу, та навість життя в польових умовах. Віталій Кім додає, що професіональним військовим таким чином не станеш, але знань, які там надають, достатньо для того, аби протидіяти окупантам у разі необхідності

"Це є базовий курс, людина не стає професіоналом, але в екстренних випадках люди будуть розуміти, що робити. Це може допомогти врятувати життя при обстрілах і напрацьовувати в собі звички не боятися і адекватно реагувати в критичній ситуації", — сказав Віталій Кім.

Віталій Кім також додав, що такі знання потрібні всім, і керівництво регіону вже пройшло курси національного спротиву. Також очільника Миколаївської ОВА вразила велика кількість жінок серед учасників — за його словами, вони справляються не гірше за чоловіків.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаку на Миколаївщину ракетою Кинджал. А також про те, як сьогодні вночі збивали дрони над Одещиною.

