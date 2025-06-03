В Николаеве открыли курсы национального сопротивления - Виталий Ким

Курсы подготовки гражданских. Фото иллюстративное: Армия.Информ

В Николаеве проходят курсы национального сопротивления. Знания и навыки, которым там обучяают, могут спасти жизнь в экстренных ситуациях, поэтому инициатива пользуется спросом, особенно среди женщин.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире День.LIVE.

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Курсы национального сопротивления

На курсах национального сопротивления в Николаеве обучение длится три недели. Оно включает в себя тактическую медицину, стрельбу, и навыки жизни в полевых условиях. Виталий Ким добавляет, что профессиональным военным таким образом не станешь, но знаний, которые там предоставляют, достаточно для того, чтобы противодействовать оккупантам в случае необходимости.

"Это базовый курс, человек не становится профессионалом, но в экстренных случаях люди будут понимать что делать. Это может помочь спасти жизнь при обстрелах и нарабатывать в себе привычки не бояться и адекватно реагировать в критической ситуации", — сказал Виталий Ким.

Виталий Ким также добавил, что такие знания нужны всем, и руководство региона уже прошло курсы национального сопротивления. Также главу Николаевской ОВА поразило большое количество женщин среди участников — по его словам, они справляются не хуже мужчин.

Напомним, недавно мы писали об атаке на Николаевщину ракетой Кинжал. А также о том, как сегодня ночью сбивали дроны над Одесской областью.