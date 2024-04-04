Навігація до Одеських портів стане безпечнішою — деталі

Цивільне судно прямує Гуманітарним коридором. Фото: ОП

Україна впроваджує нові методи для покращення системи навігації у морі. Зокрема, йдеться про нові підходи до попередження судноводіїв про можливі небезпеки під час їхнього прямування до портів Великої Одеси.

Про це повідомляє Державна установа "Держгідрографія" на своїй сторінці у соцмережі.

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"Відтепер шляхи підходу до портів України доводитимуться до судноводіїв не лише при наближенні суден до наших територіальних вод, а значно раніше — коли судна перебуватимуть у Середземноморському регіоні", — заначено у повідомленні.

Розвиток судноплавства

Ініціатива поширення навігаційних повідомлень NAVAREA у рамках Всесвітньої служби навігаційних попереджень отримала широку міжнародну підтримку. Це відображає важливість цього підходу для забезпечення безпеки судноплавства у регіоні.

"Міжнародні партнери українську ініціативу підтримали, адже це дасть змогу судноводіям заздалегідь і ретельніше планувати безпечний прохід Чорним морем при слідуванні до портів України", — йдеться в дописі установи.

Робота портів Великої Одеси

Нагадаємо, що за сім місяців роботи зернового коридору було експортовано понад 33 мільйони тон продукції. Це більше, ніж показник експорту за рік роботи зернової угоди.



Також ми писали, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 мільйони тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.



Додамо, що наразі Україна розробляє альтернативні маршрути задля продовження постачання українських товарів в інші держави. Чорне море залишається найголовнішим каналом експорту. Україна планує і надалі розвивати і використовувати чорноморський коридор.