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Навигация в Одесские порты станет безопаснее — детали

4 апреля 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Навигация в Одесские порты станет безопаснее — детали
Гражданское судно следует Гуманитарным коридором. Фото: ОП
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Украина вводит новые методы для улучшения системы навигации в море. В частности, речь идет о новых подходах к предупреждению судоводетелей о возможных опасностях во время их следования в порты Великой Одессы.

Об этом сообщает Государственное учреждение "Госгидрография" на своей странице в соцсети.

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"Отныне пути подхода к портам Украины будут доводиться до судоводителей не только при приближении судов к нашим территориальным водам, а значительно раньше — когда суда будут находиться в Средиземноморском регионе", — отмечается в сообщении.

Развитие судоходства

Инициатива распространения навигационных сообщений NAVAREA в рамках Всемирной службы навигационных предупреждений получила широкую международную поддержку. Это отражает важность этого подхода для обеспечения безопасности судоходства в регионе.

"Международные партнеры украинскую инициативу поддержали, ведь это позволит судопроизводителям заранее и тщательнее планировать безопасный проход по Черному морю при следовании в порты Украины", — говорится в сообщении учреждения.

Работа портов Большой Одессы

Напомним, что за семь месяцев работы зернового коридора было экспортировано более 33 миллионов тонн продукции. Это больше, чем показатель экспорта за год работы зерновой сделки.

Также мы писали, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 миллионов тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.

Добавим, что Украина разрабатывает альтернативные маршруты для продолжения поставок украинских товаров в другие государства. Черное море остается самым главным каналом экспорта. Украина планирует и дальше развивать и использовать черноморский коридор.

Одесса
Черное море
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Одесский порт
Новости Одессы
экспорт
навигация

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