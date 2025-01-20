В Одесі судитимуть агенток російської ФСБ

Правоохоронці затримали зрадниць. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі судитимуть зрадниць України, які пішли на співпрацю з ворогом. Жінки збирали та передавали інформацію росіянами про лікарні, в яких знаходяться військові. Крім того, фотографували позиції ППО у регіоні.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі співпраці з ворогом

Організаторкою схеми виявилася 23-річна одеситка. За вказівками куратора з РФ вона залучила двох своїх подруг, які також підтримували дії агресора. Жінки протягом кількох місяців у месенджерах передавали фото та відео файли з місцями дислокації підрозділів ЗСУ, центрів комплектування та соціальної підтримки, госпіталів та ППО. За час своєї діяльності зрадниці надали координати про щонайменше 10 об’єктів.

За свою "роботу" жінки встигли отримати 500 доларів США. Також у разі окупації Одещини вони розраховували зайняти керівні "посади" в управлінні торгівлі.

Яке покарання загрожує

Щодо двох учасниць скеровано обвинувальний акт за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. Третя зловмисниця вже відбуває покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, колишній прикордонник з Одеської області став посадовцем в окупантів.

Також ми повідомляли, що син колишнього мера Одеси показав у Москві вкрадені з України картини.