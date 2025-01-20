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Наводили ракеты на больницы — в Одессе будут судить агентов ФСБ

20 января 2025 12:29
Рвачова Анастасия - редактор
В Одессе будут судить агенток российской ФСБ
Правоохранители задержали предательниц. Фото: Одесская областная прокуратура
Рвачова Анастасия - редактор

В Одессе будут судить предательниц Украины, которые пошли на сотрудничество с врагом. Женщины собирали и передавали информацию россиянами о больницах, в которых находятся военные. Кроме того, фотографировали позиции ПВО в регионе.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Детали сотрудничества с врагом

Организатором схемы оказалась 23-летняя одесситка. По указаниям куратора из РФ она привлекла двух своих подруг, которые также поддерживали действия агрессора. Женщины в течение нескольких месяцев в мессенджерах передавали фото и видео файлы с местами дислокации подразделений ВСУ, центров комплектования и социальной поддержки, госпиталей и ПВО. За время своей деятельности предательницы предоставили координаты по меньшей мере 10 объектов.

За свою "работу" женщины успели получить 500 долларов США. Также в случае оккупации Одесской области они рассчитывали занять руководящие "должности" в управлении торговли.

Какое наказание грозит

В отношении двух участниц направлен обвинительный акт по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Третья злоумышленница уже отбывает наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, бывший пограничник из Одесской области стал чиновником у оккупантов.

Также мы сообщали, что сын бывшего мэра Одессы показал в Москве украденные из Украины картины.

 

Одесса суд Одесская область прокуратура госизмена оккупанты Криминал Новости Одессы война в Украине війна

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