В Одесі затримали коригувальника обстрілів

Затриманий у наручниках. фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі затримали чоловіка, який коригував удари РФ по підрозділах приотиповітряної оборони. Йому загрожує від п’ятнадцяти років до довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, підозрюваний встановив контакт з представником спецслужб РФ і погодився передавати інформацію про місця дислокації українських військових в Одесі та області, отримуючи за це винагороду на криптовалютні гаманці. Його основним завданням була фото і відеофіксація місць розташування зенітно-ракетних комплексів ППО та радіолокаційних станцій, які забезпечують оборону акваторії та південного узбережжя. Отримані дані інформатор надсилав через месенджер Telegram, вказуючи точні координати, дату та час зйомки. Їх окупанти використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів по регіону. Крім того, підозрюваний не обмежився лише передачею координат. Для збору додаткової інформації він встановлював приховані камери в місцях перебування українських захисників. Одну зних фігурант замаскував поруч з адмінбудівлею СБУ, де вів відеозйомку.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіку обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Фігуранту загрожує від п’ятнадцяти років до довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про агентів ФСБ, які наводили російські ракети. А також про одеситок, які надавали координати для обстрілів.