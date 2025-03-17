В Одессе задержали корректировщика обстрелов

Задержанный в наручниках. фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе задержали мужчину, который корректировал удары РФ по подразделениям приотиповоздушной обороны. Ему грозит от пятнадцати лет до пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, подозреваемый установил контакт с представителем спецслужб РФ и согласился передавать информацию о местах дислокации украинских военных в Одессе и области, получая за это вознаграждение на криптовалютные кошельки. Его основной задачей была фото и видеофиксация мест расположения зенитно-ракетных комплексов ПВО и радиолокационных станций, которые обеспечивают оборону акватории и южного побережья. Полученные данные информатор отправлял через мессенджер Telegram, указывая точные координаты, дату и время съемки. Их оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов по региону. Кроме того, подозреваемый не ограничился только передачей координат. Для сбора дополнительной информации он устанавливал скрытые камеры в местах пребывания украинских защитников. Одну из них фигурант замаскировал рядом с админзданием СБУ, где вел видеосъемку.

Какое наказание грозит

Сейчас мужчине избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Фигуранту грозит от пятнадцати лет до пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали об агентах ФСБ, которые наводили российские ракеты. А также об одесситках, которые предоставляли координаты для обстрелов.