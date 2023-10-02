На Одещині затримали горе-рибалку

Виловлену рибу вилучили правоохоронці. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

В Одеській області затримали горе-рибалку, який займався браконьєрством. Мешканець Подільського району виловив у ставку біля села Дігори риби на понад півмільйона гривень.

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

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За інформацією працівників відомства, чоловік виловив майже 300 рибин, чим завдав збитків державі на 509 88 гривень.

Що саме виловив рибалка

З гумового човна чотирма сітками виловив:

265 карасів,

21 окуня,

6 щук,

1 коропа.

"Човен та знаряддя лову вилучені співробітниками поліції. Риба передана на відповідальне зберігання", — йдеться у повідомленні рибоохоронного патруля.

Яке покарання загрожує

Наразі на чоловіка відкрили кримінальне провадження за ст. 249 КК України "Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом" та складено адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства). Йому загрожує позбавлення волі до трьох років.

Незаконний лов риби

Нагадаємо, Спеціалізована екологічна прокуратура повідомила про підозру директору підприємства у незаконному зайнятті рибним промислом та зловживанні повноваженнями. Внаслідок злочину проти довкілля державі заподіяно на 3,3 млн грн шкоди.

Зазначимо, набрали чинності оновлені Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, які були схвалені Міністерством юстиції України за дорученням Міністерства агропромислової політики. Ці правила вперше оновлюються з 1998 року.