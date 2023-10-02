Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Нажився" на півмільйона: на Одещині затримали горе-рибалку arrow

"Нажився" на півмільйона: на Одещині затримали горе-рибалку

2 жовтня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали горе-рибалку
Виловлену рибу вилучили правоохоронці. Фото: Одеський рибоохоронний патруль
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали горе-рибалку, який займався браконьєрством. Мешканець Подільського району виловив у ставку біля села Дігори риби на понад півмільйона гривень.

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

Читайте також:

За інформацією працівників відомства, чоловік виловив майже 300 рибин, чим завдав збитків державі на 509 88 гривень. 

Що саме виловив рибалка

З гумового човна чотирма сітками виловив:

  • 265 карасів,
  • 21 окуня,
  • 6 щук,
  • 1 коропа. 

"Човен та знаряддя лову вилучені співробітниками поліції. Риба передана на відповідальне зберігання", — йдеться у повідомленні рибоохоронного патруля. 

Яке покарання загрожує 

Наразі на чоловіка відкрили кримінальне провадження за ст. 249 КК України "Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом" та складено адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства). Йому загрожує позбавлення волі до трьох років. 

Незаконний лов риби

Нагадаємо, Спеціалізована екологічна прокуратура повідомила про підозру директору підприємства у незаконному зайнятті рибним промислом та зловживанні повноваженнями. Внаслідок злочину проти довкілля державі заподіяно на 3,3 млн грн шкоди.

Зазначимо, набрали чинності оновлені Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, які були схвалені Міністерством юстиції України за дорученням Міністерства агропромислової політики. Ці правила вперше оновлюються з 1998 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

14:18 Вчені розкрили загадкове походження восьмого континенту Землі: що відомо

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз