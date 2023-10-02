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"Нажился" на полмиллиона: на Одесчине задержали горе-рыбака

2 октября 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали горе-рыбалку
Выловленную рыбу изъяли правоохранители. Фото: Одесский рыбоохранный патруль
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержали горе-рыболова, который занимался браконьерством. Житель Подольского района выловил в ставку возле села Дигоры рыбы на более полумиллиона гривен.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

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По информации работников ведомства, мужчина выловил почти 300 рыбин, чем нанес ущерб государству 509 88 гривен.

Что именно выловил рыбак

Из резиновой лодки четырьмя сетками выловил:

  • 265 карасей,
  • 21 окуня,
  • 6 щук,
  • 1 карпа.

"Лодка и орудия ловли изъяты сотрудниками полиции. Рыба передана на ответственное хранение", — говорится в сообщении рыбоохранного патруля.

Какое наказание грозит

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное производство по ст. 249 УК Украины "Незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и составлен админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП (грубое нарушение правил рыболовства). Ему грозит лишение свободы до трех лет.

Незаконная ловля рыбы

Напомним, Специализированная экологическая прокуратура сообщила о подозрении директору предприятия в незаконном занятии рыбным промыслом и злоупотреблении полномочиями. В результате преступления против окружающей среды государству причинен на 3,3 млн грн ущерб.

Отметим, вступили в силу обновленные Правила промышленного рыболовства в бассейне Черного моря, одобренные Министерством юстиции Украины по поручению Министерства агропромышленной политики. Эти правила впервые обновляются с 1998 года.

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