Називався посадовцем та видурював гроші — жителя Миколаївщини судитимуть за шахрайство

На Миколаївщині судитимуть чоловіка за шахрайство. Ілюстративне фото: Freepik

Жителя Миколаївщини судитимуть за шахрайство, яке він скоїв вже не в перший раз. Чоловік під виглядом посадовців просив українців поповнити йому рахунок, за що тепер йому загрожує позбавлення волі.



Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

Деталі злочину

32-річний житель Баштанського района, що на Миколаївщині, використовував мобільний додаток для замовлення таксі до адміністративних будівель державних органів у різних містах. Коли водії таксі телефонували йому, він представлявся прокурором або іншим посадовцем, щоб завоювати довіру.

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Після цього шахрай просив таксистів поповнити його мобільний рахунок, обіцяючи повернути гроші після завершення поїздки. Водії виконували його прохання, але не могли більше зв'язатися з ним після приїзду на вказану адресу. Таким чином, шахрай ошукав 74 мешканців Миколаєва, Одеси, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Тернополя та Вінниці, завдавши їм збитків на суму понад 70 тисяч гривень.

Що загрожує

За вчинене шахрайство обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Цей злочин кваліфікується згідно ч. 2 ст.190 КК України.

Випадки шахрайства

Ми раніше писали, що в Одесі судитимуть шахраїв, які обіцяли працевлаштування до прокуратури. За свою "послугу" чоловіки вимагали понад 30 000 доларів.

Також ми повідомляли, що правоохоронці викрили в Одесі шахраїв, серед яких були шестеро громадян Чехії. Усіх іноземців на підставі скоєних злочинів виставили з України, їхніми справами зайнялись державні правоохоронні органи.

Додамо, жителька Одеси вирішила звернутися до волонтерів, аби надати допомогу українським військовим. Але замість перерахування коштів на користь бійців вона надала "благодійникам" більше мільйона гривень на їхні власні потреби.