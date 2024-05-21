Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Називався посадовцем та видурював гроші — жителя Миколаївщини судитимуть за шахрайство arrow

Називався посадовцем та видурював гроші — жителя Миколаївщини судитимуть за шахрайство

21 травня 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Називався посадовцем та видурював гроші — жителя Миколаївщини судитимуть за шахрайство
На Миколаївщині судитимуть чоловіка за шахрайство. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Жителя Миколаївщини судитимуть за шахрайство, яке він скоїв вже не в перший раз. Чоловік під виглядом посадовців просив українців поповнити йому рахунок, за що тепер йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

Деталі злочину

32-річний житель Баштанського района, що на Миколаївщині, використовував мобільний додаток для замовлення таксі до адміністративних будівель державних органів у різних містах. Коли водії таксі телефонували йому, він представлявся прокурором або іншим посадовцем, щоб завоювати довіру. 

Читайте також:

Після цього шахрай просив таксистів поповнити його мобільний рахунок, обіцяючи повернути гроші після завершення поїздки. Водії виконували його прохання, але не могли більше зв'язатися з ним після приїзду на вказану адресу. Таким чином, шахрай ошукав 74 мешканців Миколаєва, Одеси, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Тернополя та Вінниці, завдавши їм збитків на суму понад 70 тисяч гривень.

Що загрожує

За вчинене шахрайство обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Цей злочин кваліфікується згідно ч. 2 ст.190 КК України. 

Випадки шахрайства 

Ми раніше писали, що в Одесі судитимуть шахраїв, які обіцяли працевлаштування до прокуратури. За свою "послугу" чоловіки вимагали понад 30 000 доларів.

Також ми повідомляли, що правоохоронці викрили в Одесі шахраїв, серед яких були шестеро громадян Чехії. Усіх іноземців на підставі скоєних злочинів виставили з України, їхніми справами зайнялись державні правоохоронні органи. 

Додамо, жителька Одеси вирішила звернутися до волонтерів, аби надати допомогу українським військовим. Але замість перерахування коштів на користь бійців вона надала "благодійникам" більше мільйона гривень на їхні власні потреби.

Одеса
суд
в'язниця
Миколаїв
гроші
таксі
чиновники
шахрайство
Миколаївська область
Кримінал
злочин

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify