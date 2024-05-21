Назывался чиновником и выдуривал деньги — жителя Николаевщины будут судить за мошенничество

В Николаевской области будут судить мужчину за мошенничество. Иллюстративное фото: Freepik

Жителя Николаевщины будут судить за мошенничество, которое он совершил уже не в первый раз. Мужчина под видом должностных лиц просил украинцев пополнить ему счет, за что теперь ему грозит лишение свободы.



Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Детали преступления

32-летний житель Баштанского района Николаевской области использовал мобильное приложение для заказа такси к административным зданиям государственных органов в разных городах. Когда водители такси звонили по телефону, он представлялся прокурором или другим должностным лицом, чтобы завоевать доверие.

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После этого мошенник просил таксистов пополнить его мобильный счет, обещая вернуть деньги после завершения поездки. Водители выполняли его просьбу, но не могли больше связаться с ним по приезде в указанный адрес. Таким образом, мошенник обманул 74 жителей Николаева, Одессы, Харькова, Днепра, Запорожья, Тернополя и Винницы, нанеся им ущерб на сумму более 70 тысяч гривен.

Что угрожает

За совершенное мошенничество обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Это преступление квалифицируется согласно ч. 2 ст.190 УК Украины.

Случаи мошенничества

Мы раньше писали, что в Одессе будут судить мошенников, обещавших трудоустройство в прокуратуру. За свою "услугу" мужчины потребовали более 30 000 долларов.

Также мы сообщали, что правоохранители разоблачили в Одессе мошенников, среди которых были шесть граждан Чехии. Все иностранцы на основании совершенных преступлений были выставлены из Украины, их делами занялись государственные правоохранительные органы.

Жительница Одессы решила обратиться к волонтерам, чтобы оказать помощь украинским военным. Но вместо перечисления средств в пользу бойцов она предоставила "благодетелям" больше миллиона гривен на их собственные нужды.