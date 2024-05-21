Назывался чиновником и выдуривал деньги — жителя Николаевщины будут судить за мошенничество
Жителя Николаевщины будут судить за мошенничество, которое он совершил уже не в первый раз. Мужчина под видом должностных лиц просил украинцев пополнить ему счет, за что теперь ему грозит лишение свободы.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.
Детали преступления
32-летний житель Баштанского района Николаевской области использовал мобильное приложение для заказа такси к административным зданиям государственных органов в разных городах. Когда водители такси звонили по телефону, он представлялся прокурором или другим должностным лицом, чтобы завоевать доверие.
После этого мошенник просил таксистов пополнить его мобильный счет, обещая вернуть деньги после завершения поездки. Водители выполняли его просьбу, но не могли больше связаться с ним по приезде в указанный адрес. Таким образом, мошенник обманул 74 жителей Николаева, Одессы, Харькова, Днепра, Запорожья, Тернополя и Винницы, нанеся им ущерб на сумму более 70 тысяч гривен.
Что угрожает
За совершенное мошенничество обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Это преступление квалифицируется согласно ч. 2 ст.190 УК Украины.
Случаи мошенничества
Мы раньше писали, что в Одессе будут судить мошенников, обещавших трудоустройство в прокуратуру. За свою "услугу" мужчины потребовали более 30 000 долларов.
Также мы сообщали, что правоохранители разоблачили в Одессе мошенников, среди которых были шесть граждан Чехии. Все иностранцы на основании совершенных преступлений были выставлены из Украины, их делами занялись государственные правоохранительные органы.
Жительница Одессы решила обратиться к волонтерам, чтобы оказать помощь украинским военным. Но вместо перечисления средств в пользу бойцов она предоставила "благодетелям" больше миллиона гривен на их собственные нужды.
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