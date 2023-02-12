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Недовго раділи: на Одещині все ж вимикають світло

12 лютого 2023 15:25
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
В Одесі вимикають світло, попри обіцяну добу з електроенергією.
Споживання електроенергії росте
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

12 лютого одесити мали б отримати світло в оселі на цілу добу, та схоже що енергосистема була до цього не зовсім готовою. НЕК "Укренерго" попереджає про можливі включення, попри обіцянку.  

Про це повідомили в НЕК "Укренерго". 

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"Наразі споживання електроенергії залишається значним через зниження температури, хоча й меншим, ніж у будній день. Ліміти на 12 лютого не вводились. Але в разі збільшення споживання можуть бути застосовані аварійні відключення. Це стосується Одеської, Київської, Хмельницької, Житомирської областей та Києва", — йдеться у повідомленні компанії.

Тож якщо у вас вже вимкнули світло, то це аварійне відключення. У компанії нагадують, що зняття лімітів споживання стосувалося тільки доби 12 лютого. А з початком робочого тижня обмеження можуть повернутись як в області, так і в місті.

Ситуація зі світом зараз

Зазначимо, що підрозділ ДТЕК Одеські електромережі, з 9 лютого в тестовому режимі запустив оновлені графіки стабілізаційних відключень у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі після масованих обстрілів та аварій на обладнанні НЕК "Укренерго". Результати показали, що до масованого обстрілу 10 лютого, в Одесі та Одеському районі світло було в середньому 18 годин на добу. Мешканці Одеської області були зі світлом в середньому 17 годин на добу.  

Тестування нових графіків

Тестувати подачу електроенергії за новим поділом груп ДТЕК розпочав кілька днів тому. 9 лютого пройшов перший день роботи тестових графіків стабілізаційних відключень. Енергетикам вдалось забезпечити 100% будинків Одеської області електроенергією в гарантовані години білої зони.

"Цього вдалось досягти завдяки достатнім лімітам та сприятливим погодним умовам, які дозволили збільшити виробництво зеленої енергії. Сонячні та вітрові електростанції частково покрили дефіцит електроенергії й дозволили давати більше світла мешканцям Одещини", — йдеться в повідомленні ДТЕКу. 

Нагадаємо, напередодні противник здійснив масований ракетний удар по території України. Пуски здійснювались з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет. Це була 14 масована ракетна атака на енергосистему України. Було влучання в об’єкти високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Найгірша ситуація наразі спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Проте цілісність енергосистеми в порядку.

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