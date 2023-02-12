Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Недолго радовались: в Одесской области все же выключают свет arrow

Недолго радовались: в Одесской области все же выключают свет

12 февраля 2023 15:25
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
В Одессе выключают свет, несмотря на обещанные сутки с электроэнергией.
Потребление электроэнергии растет
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

12 февраля одесситы должны получить свет в доме на целые сутки, но похоже, что энергосистема была к этому не совсем готовой. НЭК "Укрэнерго" предупреждает о возможных включениях, несмотря на обещание.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Читайте также:

"Пока потребление электроэнергии остается значительным из-за снижения температуры, хотя и меньше, чем в будний день. Лимиты на 12 февраля не вводились. Но в случае увеличения потребления могут быть применены аварийные отключения. Это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и Киева", — говорится в сообщении компании.

Итак, если у вас уже выключили свет, то это аварийное отключение. В компании напоминают, что снятие лимитов потребление касалось только суток 12 февраля. А с началом рабочей недели ограничения могут вернуться как в области, так и в городе.

Ситуация с миром сейчас

Отметим, что подразделение ДТЭК Одесские электросети с 9 февраля в тестовом режиме запустило обновленные графики стабилизационных отключений в связи со сложной ситуацией в энергосистеме после массированных обстрелов и аварий на оборудовании НЭК "Укрэнерго". Результаты показали, что до массированного обстрела 10 февраля, в Одессе и Одесском районе свет был в среднем 18 часов в сутки. Жители Одесской области находились со светом в среднем 17 часов в сутки.

Тестирование новых графиков

Тестировать подачу электроэнергии по новому разделению групп ДТЭК начал несколько дней назад. 9 февраля прошел первый день работы тестовых графиков стабилизационных отключений. Энергетикам удалось обеспечить 100% домов Одесской области электроэнергией в гарантированные часы белой зоны.

"Это удалось достичь благодаря достаточным лимитам и благоприятным погодным условиям, которые позволили увеличить производство зеленой энергии. Солнечные и ветровые электростанции частично покрыли дефицит электроэнергии и позволили давать больше света жителям Одесщины", — говорится в сообщении ДТЭКа.

Напомним, накануне противник нанес массированный ракетный удар по территории Украины. Пуски производились с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет. Это была 14-я массированная ракетная атака на энергосистему Украины. Было попадание в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Худшая ситуация сейчас наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако цельность энергосистемы в порядке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з відео

19:00 Украина возвращается к отключениям света, — ДТЭК

Эксклюзив

19:00 Одесса днем и ночью — прекрасна: город глазами фотографа Новини.LIVE

19:00 Какой праздник отмечают 13 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

18:48 Подоляк назвал три ключевых решения, чтобы мир вернулся к стабильности

18:38 "Так было в КНДР и Южной Корее": Томас Бах о призыве Украины игнорировать россиян на Олимпиаде-24

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:32 Швейцарский банк заблокировал российские активы на 19 млрд долларов: детали

18:17 Месть США? В Китае заметили неопознанный летающий объект

Новина з відео

18:15 Проекту "Дунайя" в Одесской области быть: пока на время войны он на паузе, — Фазиль Аскеров

18:07 В Турции арестовали 113 застройщиков после землетрясения

Эксклюзив

18:00 Что готовит путин для Украины к 24 февраля: астрологический прогноз

Новина з відео

19:00 Украина возвращается к отключениям света, — ДТЭК

Новина з відео

18:15 Проекту "Дунайя" в Одесской области быть: пока на время войны он на паузе, — Фазиль Аскеров

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 13 февраля: Скорпионам — не проявлять злобу, Рыбам — освободить мысли

Новина з відео

17:37 Ситуация на ЗАЭС ухудшается и становиться опасной, — Минэнерго

Новина з відео

14:50 В этом году выборов не будет: для этого нет условий, — одесский политконсультант Владислав Станков

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:00 Война диктует новые акценты в спектаклях, — Юлия Пивоварова об Одесском украинском театре после российского вторжения

Новина з відео

12:43 Шикарный гол "Униона" в ворота "РБ Лейпциг" испугал "Баварию": Берлин идет за чемпионством

Новина з відео

10:52 В Раде готовят поправку, которая позволит назначать министром обороны военного

Новина з відео

09:00 Первое поражение Выхриста на профессиональном ринге: как проиграл украинец

Новина з відео

06:30 "Марсель" победил "Клермон": как сыграл Малиновский

Эксклюзив

18:00 Что готовит путин для Украины к 24 февраля: астрологический прогноз

Эксклюзив

08:00 Трофейная техника: чем ВСУ усилили свою мощь. Танки

18:00 Найден новый способ перенаправить удары молний — и это лазеры

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Русских морпехов разгромили

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

Актуальное по теме

None 12 Февраль 18:59

Украина возвращается к отключениям света, — ДТЭК

None 12 Февраль 18:28

Одесса днем и ночью — прекрасна: город глазами фотографа Новини.LIVE

None 12 Февраль 10:48

Какой праздник отмечают 13 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

None 12 Февраль 18:48

Подоляк назвал три ключевых решения, чтобы мир вернулся к стабильности

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB