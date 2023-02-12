В Одессе выключают свет, несмотря на обещанные сутки с электроэнергией.

Недолго радовались: в Одесской области все же выключают свет
12 февраля одесситы должны получить свет в доме на целые сутки, но похоже, что энергосистема была к этому не совсем готовой. НЭК "Укрэнерго" предупреждает о возможных включениях, несмотря на обещание.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
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"Пока потребление электроэнергии остается значительным из-за снижения температуры, хотя и меньше, чем в будний день. Лимиты на 12 февраля не вводились. Но в случае увеличения потребления могут быть применены аварийные отключения. Это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и Киева", — говорится в сообщении компании.
Итак, если у вас уже выключили свет, то это аварийное отключение. В компании напоминают, что снятие лимитов потребление касалось только суток 12 февраля. А с началом рабочей недели ограничения могут вернуться как в области, так и в городе.
Ситуация с миром сейчас
Отметим, что подразделение ДТЭК Одесские электросети с 9 февраля в тестовом режиме запустило обновленные графики стабилизационных отключений в связи со сложной ситуацией в энергосистеме после массированных обстрелов и аварий на оборудовании НЭК "Укрэнерго". Результаты показали, что до массированного обстрела 10 февраля, в Одессе и Одесском районе свет был в среднем 18 часов в сутки. Жители Одесской области находились со светом в среднем 17 часов в сутки.
Тестирование новых графиков
Тестировать подачу электроэнергии по новому разделению групп ДТЭК начал несколько дней назад. 9 февраля прошел первый день работы тестовых графиков стабилизационных отключений. Энергетикам удалось обеспечить 100% домов Одесской области электроэнергией в гарантированные часы белой зоны.
"Это удалось достичь благодаря достаточным лимитам и благоприятным погодным условиям, которые позволили увеличить производство зеленой энергии. Солнечные и ветровые электростанции частично покрыли дефицит электроэнергии и позволили давать больше света жителям Одесщины", — говорится в сообщении ДТЭКа.
Напомним, накануне противник нанес массированный ракетный удар по территории Украины. Пуски производились с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет. Это была 14-я массированная ракетная атака на энергосистему Украины. Было попадание в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Худшая ситуация сейчас наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако цельность энергосистемы в порядке.