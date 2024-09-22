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Не нехтуйте тривогами — у Чорне море вивели носій Калібрів

22 вересня 2024 10:47
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Скільки кораблів з ракетами вивели росіяни у моря 22 вересня
Російський військовий корабель випускає ракету. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Станом на ранок неділі, 22 вересня, у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, здатний запускати крилаті ракети по Одеській області. Ще один чатує у Середземному морі.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

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Інформація про флот РФ станом на 22 вересня. Фото: ВМС ЗСУ

Кораблі в морях 

  • Чорне море — один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет;
  • Азовське море — ворожі кораблі відсутні;
  • Середземне море — один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основними ракетними кораблями є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Туча" проходить випробування поблизу Новоросійська, а "Амур" переведений до Каспійського моря. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, 20 вересня росіяни випустили ракету по Одесі. Четверо людей поранені, пошкоджено цивільне судно.

Також раніше окупанти атакували судно з зерном у Чорному морі. 

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси загроза кораблів

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