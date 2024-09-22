Скільки кораблів з ракетами вивели росіяни у моря 22 вересня

Російський військовий корабель випускає ракету. Фото: росЗМІ

Станом на ранок неділі, 22 вересня, у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, здатний запускати крилаті ракети по Одеській області. Ще один чатує у Середземному морі.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

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Кораблі в морях

Чорне море — один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет;

Азовське море — ворожі кораблі відсутні;

Середземне море — один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основними ракетними кораблями є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Туча" проходить випробування поблизу Новоросійська, а "Амур" переведений до Каспійського моря. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, 20 вересня росіяни випустили ракету по Одесі. Четверо людей поранені, пошкоджено цивільне судно.

Також раніше окупанти атакували судно з зерном у Чорному морі.