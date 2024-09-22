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Не пренебрегайте тревогами — в Черное море вывели носитель Калибров

22 сентября 2024 10:47
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Сколько кораблей с ракетами вывели россияне у моря 22 сентября
Российский военный корабль выпускает ракету. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На утро воскресенья, 22 сентября, в Черном море находится один вражеский корабль, способный запускать крылатые ракеты по Одесской области. Еще один подстерегает в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

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Информация про флот РФ по состоянию на 22 сентября. Фото: ВМС ЗСУ

Корабли в морях

  • Черное море — один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет;
  • Азовское море — вражеские корабли отсутствуют;
  • Средиземное море — один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Напомним, 20 сентября россияне выпустили ракету по Одессе. Четверо человек ранены, повреждено гражданское судно.

Также ранее россияне атаковали судно с зерном в Черном море.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы угроза кораблей

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