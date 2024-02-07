Не оформили вчасно бронь — в Одесі нестача водіїв через мобілізацію

Одеський громадський транспорт. Фото: Новини.LIVE

Від початку війни в Одесі зменшилася кількість водіїв громадського транспорту. КП "Одесміськелектротранс" не оформили вчасно бронювання для своїх працівників, у звʼязку з чим їх мобілізували.

Про це під час пресбрифінгу повідомив директор Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради Володимир Хитренко.

Читайте також:

За його словами, наразі підприємство вже втратило понад 100 працівників, з яких більшість — водіїв. А бронь комунальники отримали лише у січні 2024 року.

"Бронь отримали лише минулого місяця, коли ми почали цим питанням активно займатись. До цього жодних кроків керівництво підприємства не робило й жодних рішень щодо броні не ухвалювало. Через це з підприємства мобілізували понад 100 людей — водіїв та вузькопрофільних спеціалістів, яких важко замінити", — зазначив директор департаменту.

Одеситів запрошують на роботу

Крім того, комунальники наразі запрошують на роботу вузькопрофільних фахівців, зокрема водіїв трамваїв та тролейбусів. Для цього місто надає безоплатне навчання з гарантованим працевлаштуванням. Наразі близько 30 вакантних місць.

Нагадаємо, станом на початок року в Одесі спостерігається дефіцит водіїв автобусів. Наразі з необхідних 18 є лише 7, для покращення ситуації місто готове навчити кермувати з нуля жінок.

Також ми писали, що для зручності мешканців з інвалідністю та їхніх супроводжувачів в Одесі оприлюднили розклад руху автобусів, спеціально пристосованих для перевезення осіб з обмеженими можливостями. Оновлений графік опублікували станом на початок року.