Не оформили вчасно бронь — в Одесі нестача водіїв через мобілізацію
Від початку війни в Одесі зменшилася кількість водіїв громадського транспорту. КП "Одесміськелектротранс" не оформили вчасно бронювання для своїх працівників, у звʼязку з чим їх мобілізували.
Про це під час пресбрифінгу повідомив директор Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради Володимир Хитренко.
За його словами, наразі підприємство вже втратило понад 100 працівників, з яких більшість — водіїв. А бронь комунальники отримали лише у січні 2024 року.
"Бронь отримали лише минулого місяця, коли ми почали цим питанням активно займатись. До цього жодних кроків керівництво підприємства не робило й жодних рішень щодо броні не ухвалювало. Через це з підприємства мобілізували понад 100 людей — водіїв та вузькопрофільних спеціалістів, яких важко замінити", — зазначив директор департаменту.
Одеситів запрошують на роботу
Крім того, комунальники наразі запрошують на роботу вузькопрофільних фахівців, зокрема водіїв трамваїв та тролейбусів. Для цього місто надає безоплатне навчання з гарантованим працевлаштуванням. Наразі близько 30 вакантних місць.
Нагадаємо, станом на початок року в Одесі спостерігається дефіцит водіїв автобусів. Наразі з необхідних 18 є лише 7, для покращення ситуації місто готове навчити кермувати з нуля жінок.
Також ми писали, що для зручності мешканців з інвалідністю та їхніх супроводжувачів в Одесі оприлюднили розклад руху автобусів, спеціально пристосованих для перевезення осіб з обмеженими можливостями. Оновлений графік опублікували станом на початок року.
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