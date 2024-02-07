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Не оформили вчасно бронь — в Одесі нестача водіїв через мобілізацію

7 лютого 2024 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Не оформили вчасно бронь — в Одесі нестача водіїв через мобілізацію
Одеський громадський транспорт. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від початку війни в Одесі зменшилася кількість водіїв громадського транспорту. КП "Одесміськелектротранс" не оформили вчасно бронювання для своїх працівників, у звʼязку з чим їх мобілізували. 

Про це під час пресбрифінгу повідомив директор Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради Володимир Хитренко.

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За його словами, наразі підприємство вже втратило понад 100 працівників, з яких більшість — водіїв. А бронь комунальники отримали лише у січні 2024 року. 

"Бронь отримали лише минулого місяця, коли ми почали цим питанням активно займатись. До цього жодних кроків керівництво підприємства не робило й жодних рішень щодо броні не ухвалювало. Через це з підприємства мобілізували понад 100 людей — водіїв та вузькопрофільних спеціалістів, яких важко замінити", — зазначив директор департаменту.

Одеситів запрошують на роботу 

Крім того, комунальники наразі запрошують на роботу вузькопрофільних фахівців, зокрема водіїв трамваїв та тролейбусів. Для цього місто надає безоплатне навчання з гарантованим працевлаштуванням. Наразі близько 30 вакантних місць.  

Нагадаємо, станом на початок року в Одесі спостерігається дефіцит водіїв автобусів. Наразі з необхідних 18 є лише 7, для покращення ситуації місто готове навчити кермувати з нуля жінок.

Також ми писали, що для зручності мешканців з інвалідністю та їхніх супроводжувачів в Одесі оприлюднили розклад руху автобусів, спеціально пристосованих для перевезення осіб з обмеженими можливостями. Оновлений графік опублікували станом на початок року. 

Одеса
транспорт
Одеська область
міська рада
Новини Одеси
мобілізація
водії

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