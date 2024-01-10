Одеситів запрошують на безкоштовні курси водіїв тролейбуса — як долучитися

Одеський тролейбус. Фото: Новини.LIVE

В Одесі через мобілізацію до лав ЗСУ існує нестача водіїв міського громадського транспорту. У звʼязку з цим комунальники оголосили при безкоштовні курси водія тролейбуса.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Що відомо про курси

Строки навчання — 4,5 місяці.

Вік — від 21 року.

Наявність сертифікати від нарколога та психіатра.

Мешканцям з інших міст надається місце в гуртожитку.

Після отримання категорії "Т" працевлаштування гарантовано.

Заробітна платня — від 17 000 до 21 000 гривень.

Як записатися на курси

Необхідно звернутися за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1 (учбово-курсовий комбінат) або зателефонувати за номером: 050 309 42 45.

Нагадаємо, наприкінці грудня в Одесі на випробувальний рейс запустили перший 26-метровий низькопідлоговий трамвай типу "Татра". Електротранспорт був придбаний коштом Європейського інвестиційного банку.

Додамо, станом на початок року в Одесі спостерігається дефіцит водіїв автобусів. Наразі з необхідних 18 є лише 7, для покращення ситуації місто готове навчити кермувати з нуля жінок.

Також ми писали, що для зручності мешканців з інвалідністю та їхніх супроводжувачів в Одесі оприлюднили розклад руху автобусів, спеціально пристосованих для перевезення осіб з обмеженими можливостями. Оновлений графік опублікували станом на початок року.