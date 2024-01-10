Одесситов приглашают на бесплатные курсы водителей троллейбуса — как присоединиться

Одесский троллейбус. Фото: Новини.LIVE

В Одессе из-за мобилизации в ряды ВСУ существует нехватка водителей городского общественного транспорта. В связи с этим коммунальщики объявили при бесплатных курсах водителя троллейбуса.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Что известно о курсах

Сроки обучения — 4,5 месяца.

Возраст — от 21 года.

Наличие сертификатов от нарколога и психиатра.

Жителям других городов предоставляется место в общежитии.

После получения категории "Т" трудоустройство гарантировано.

Заработная плата — от 17 000 до 21 000 гривен.

Как записаться на курсы

Необходимо обратиться по адресу: г. Одесса, ул. Водопроводная, 1 (учебно-курсовой комбинат) или позвонить по телефону: 050 309 42 45.

Напомним, в конце декабря в Одессе на испытательный рейс запустили первый 26-метровый низкопольный трамвай типа "Татра". Электротранспорт был приобретен за счет Европейского инвестиционного банка.

По состоянию на начало года в Одессе наблюдается дефицит водителей автобусов. Из необходимых 18 только 7, для улучшения ситуации город готов научить управлять с нуля женщин.

Также мы писали, что для удобства жителей с инвалидностью и их сопровождающих в Одессе обнародовали расписание автобусов, специально приспособленных для перевозки лиц с ограниченными возможностями. Обновленный график был опубликован на начало года.