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Не оформили вовремя бронь — в Одессе нехватка водителей из-за мобилизации

7 февраля 2024 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Не оформили вовремя бронь — в Одессе нехватка водителей из-за мобилизации
Одесский общественный транспорт. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С начала войны в Одессе уменьшилось количество водителей общественного транспорта. КП "Одесгорэлектротранс" не оформили своевременно бронирование для своих работников, в связи с чем их мобилизовали.

Об этом во время пресс-брифинга сообщил директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета Владимир Хитренко.

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По его словам, предприятие уже потеряло более 100 работников, из которых большинство — водителей. А бронь коммунальщики получили только в январе 2024 года.

"Бронь получили только в прошлом месяце, когда мы начали этим вопросом активно заниматься. До этого никаких шагов руководство предприятия не предпринимало и никаких решений по броне не принимало. Поэтому с предприятия мобилизовали более 100 человек — водителей и узкопрофильных специалистов, которых трудно заменить", – отметил директор департамента.

Одесситов приглашают на работу

Кроме того, коммунальщики приглашают на работу узкопрофильных специалистов, в частности водителей трамваев и троллейбусов. Для этого город предоставляет бесплатное обучение с гарантированным трудоустройством. В настоящее время около 30 вакантных мест.

Напомним, на начало года в Одессе наблюдается дефицит водителей автобусов. Из необходимых 18 только 7, для улучшения ситуации город готов научить управлять с нуля женщин.

Также мы писали, что для удобства жителей с инвалидностью и их сопровождающих в Одессе обнародовали расписание автобусов, специально приспособленных для перевозки лиц с ограниченными возможностями. Обновленный график был опубликован на начало года.

Одесса
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