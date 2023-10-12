Гончаренко прокоментував новини про розшук ексмера Одеси

Олексій Гончаренко та Олексій Костусєв. Фото: скриншот

Народний депутат України Олексій Гончаренко прокоментував новини про розшук його батька. Він зазначив, що немає жодних зв'язків з колишнім мером Костусєвим і не спілкувався з ним 14 років.

Про це нардеп повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, відносини у них не склалися ще з дитинства, а у дорослому віці Гончаренко намагався знайти спільну мову з батьком. Проте спроби виявилися марними.

"Коли я вже подорослішав, то навіть намагався його знайти, бо все-таки рідний батько, як-не-як. Але нічого доброго з цього не вийшло. Останній раз ми спілкувались 14 років тому, ще у 2009. Після того жодних контактів з ним не було", — зазначив Олексій Гончаренко.

Справа Костусєва

Стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва. Його підозрюють у причетності до справи з нелегального заволодіння аеропортом "Одеса".

"Зараз його (Костусєва. — Ред.) звинувачують, що він допомагав приватизувати Одеський аеропорт. Тоді я був депутатом Одеської облради і публічно виступав проти цієї оборудки", — додав нардеп.

Нагадаємо, народні депутати Олексій Гончаренко і Микола Тищенко в черговий раз почали з'ясовувати відносини у стінах Верховної ради. Справа дійшла до сутички.

Раніше ми повідомляли, в соцмережах з’явилось відео, де народний депутат України Олексій Гончаренко був нібито напідпитку в прямому ефірі. Втім нардеп спростував дані публікації.