Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Не спілкувався з батьком 14 років: Гончаренко прокоментував новини про розшук ексмера Одеси arrow

Не спілкувався з батьком 14 років: Гончаренко прокоментував новини про розшук ексмера Одеси

12 жовтня 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Гончаренко прокоментував новини про розшук ексмера Одеси
Олексій Гончаренко та Олексій Костусєв. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Народний депутат України Олексій Гончаренко прокоментував новини про розшук його батька. Він зазначив, що немає жодних зв'язків з колишнім мером Костусєвим і не спілкувався з ним 14 років.

Про це нардеп повідомив у своєму Telegram-каналі. 

Читайте також:

За його словами, відносини у них не склалися ще з дитинства, а у дорослому віці Гончаренко намагався знайти спільну мову з батьком. Проте спроби виявилися марними. 

"Коли я вже подорослішав, то навіть намагався його знайти, бо все-таки рідний батько, як-не-як. Але нічого доброго з цього не вийшло. Останній раз ми спілкувались 14 років тому, ще у 2009. Після того жодних контактів з ним не було", — зазначив Олексій Гончаренко. 

Справа Костусєва

Стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва. Його підозрюють у причетності до справи з нелегального заволодіння аеропортом "Одеса". 

"Зараз його (Костусєва. — Ред.) звинувачують, що він допомагав приватизувати Одеський аеропорт. Тоді я був депутатом Одеської облради і публічно виступав проти цієї оборудки", — додав нардеп. 

Нагадаємо, народні депутати Олексій Гончаренко і Микола Тищенко в черговий раз почали з'ясовувати відносини у стінах Верховної ради. Справа дійшла до сутички. 

Раніше ми повідомляли, в соцмережах з’явилось відео, де народний депутат України Олексій Гончаренко був нібито напідпитку в прямому ефірі. Втім нардеп спростував дані публікації. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Скільки коштує опікуватись ветеранами, або які заробітки у Юлії Лапутіної

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз