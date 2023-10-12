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Не общался с отцом 14 лет: Гончаренко прокомментировал новости о розыске экс-мера Одессы

12 октября 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Гончаренко прокомментировал новости о розыске эксмера Одессы
Алексей Гончаренко и Алексей Костусев. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал новости о розыске его отца. Он отметил, что нет никаких связей с бывшим мэром Костусевым и не общался с ним 14 лет.

Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале.

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По его словам, отношения у них не сложились еще с детства, а во взрослом возрасте Гончаренко пытался найти общий язык с отцом. Однако попытки оказались тщетными.

"Когда я уже повзрослел, то даже пытался его найти, потому что все-таки родной отец, как-никак. Но ничего хорошего из этого не вышло. Последний раз мы общались 14 лет назад, еще в 2009. После того никаких контактов с ним не было", — отметил Алексей Гончаренко.

Дело Костусева

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Его подозревают в причастности к делу по нелегальному завладению аэропортом "Одесса".

"Сейчас его (Костусева. — Ред.) обвиняют, что он помогал приватизировать Одесский аэропорт. Тогда я был депутатом Одесского облсовета и публично выступал против этой сделки", — добавил нардеп.

Напомним, народные депутаты Алексей Гончаренко и Николай Тищенко в очередной раз начали разбираться в стенах Верховной рады. Дело дошло до стычки.

Ранее мы сообщали, в соцсетях появилось видео, где народный депутат Украины Алексей Гончаренко был якобы выпивший в прямом эфире. Впрочем, нардеп опроверг данные публикации.

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